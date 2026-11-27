В течение ноября 2026 года Днепровский энергетический узел и инфраструктура Днепропетровской области подверглись серии массированных российских атак, направленных на повреждение магистральных сетей и отключение региона от объединенной энергосистемы Украины.

Так, например, 25 ноября оккупационные войска нанесли очередной удар по магистральным электросетям области, что привело к отключению электроэнергии в части Днепра, а также в Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах.

А за двое суток до этой атаки под ударами оккупантов оказались четыре энергообъекта компании ДТЭК "Днепровские электросети", на некоторых из них возникли пожары. Без света одновременно остались около 353 тысячи домов. Из-за обесточивания тяговых подстанций в Днепре временно останавливалось движение электротранспорта и метрополитена.

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Стоит отметить, что после ударов 25 ноября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Днепре и нескольких районах области вводились экстренные отключения. На данный момент в области удалось вернуться к стабилизационным почасовым графикам.

Систематические удары по подстанциям, линиям электропередачи и соседней ДнепроГЭС направлены на то, чтобы изолировать Днепропетровскую область от украинской энергосистемы в преддверии зимы.

Оккупанты не случайно выбрали именно этот регион для ударов по энергосистеме.

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Во-первых, Днепровский энергетический узел — это ключевой хаб для распределения электроэнергии. Он играет роль связующего звена в объединенной энергосистеме Украины. Речь идет о том, что именно через подстанции региона передается электроэнергия, произведенная украинскими атомными электростанциями, конечным потребителям, а именно: в промышленные и прифронтовые области востока и юга.

Поражение противником магистральных сетей 330 кВ и 750 кВ преследует цель "разрезать" энергосистему, отрезав Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области от основных генерирующих мощностей в центре и на западе страны.

Во-вторых, Днепровский энергетический узел — это прежде всего военная логистика и мощная оборонная промышленность.

В настоящее время Днепропетровская область является главным тыловым хабом для восточного и южного направлений фронта.

Отмечу, что в регионе сосредоточено большое количество предприятий тяжелой промышленности, машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, которые занимаются ремонтом техники и производством продукции для нужд ВСУ. Отключение электроэнергии направлено на то, чтобы остановить или существенно замедлить их работу.

Отмечу, что через Днепр и область проходят крайне важные железнодорожные магистрали, по которым перевозятся военные грузы, боеприпасы и личный состав. Удары по энергоузлу и тяговым подстанциям приводят к масштабным сбоям в движении электровозов.

В-третьих, Днепровский энергетический узел — это собственная генерация и маневровые мощности.

Регион располагает значительной собственной генерацией, которая имеет решающее значение для балансировки пиковых нагрузок в энергосистеме. Речь идет о тепловых электростанциях, солнечных станциях и расположенной поблизости ДнепроГЭС. Вывод из строя местной генерации одновременно с разрушением сетей передачи лишает область возможности работать в автономном режиме.

Кроме того, Днепр и Кривой Рог — одна из крупнейших промышленных агломераций Украины с миллионным населением и большим количеством внутренне перемещенных лиц. Масштабные отключения электроэнергии в зимний период останавливают работу водоканалов, котельных и электротранспорта, что призвано спровоцировать гуманитарный кризис, панику среди гражданского населения и поток беженцев.

В связи с близостью Днепропетровской области к линии фронта и оккупированным территориям противник может комбинировать средства поражения. Помимо крылатых ракет, для атак на энергообъекты активно применяются баллистические ракеты и массированные рои ударных БПЛА.

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