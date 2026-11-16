"Шестой блэкаут за последние две недели": в Днепре из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии

После российской атаки на Днепр в городе произошли масштабные отключения электроэнергии; в ДТЭК предупреждают, что повторные атаки россиян могут затормозить работы по восстановлению подачи электроэнергии.

В результате российских атак на украинскую энергосистему произошли масштабные отключения электроэнергии. Особенно сложная ситуация в Днепре, сообщили в "Укрэнерго", говорится в сообщении Telegram-канала ДТЭК.

Отмечается, что после атаки на энергообъекты области Днепр полностью остался без электричества. Электричества также нет у части жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов.

"Энергетики уже восстанавливают электроснабжение. Сейчас в первую очередь восстанавливают электроснабжение систем водо- и теплоснабжения, а также социальных объектов", — говорится в сообщении.

Как отметили в ДТЭК, повторные атаки россиян могут затормозить работу. Впрочем, там подчеркнули, что бригады уже находятся на местах и делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

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Мэр Днепра Борис Филатов на своём Telegram-канале сообщил, что энергетики и коммунальщики занимаются устранением последствий отключения электроэнергии после ударов со стороны РФ. Филатов отметил, что из-за вражеских ударов без света осталась почти половина города.

"Фактически это шестой блэкаут за последние две недели", — подчеркнул мэр города.

Напомним, Фокус писал, что российские удары по критически важной инфраструктуре вызвали резкие перепады напряжения в сети. В соцсетях жители Днепра, Запорожья и Харькова публикуют кадры, на которых видно, как в квартирах и нежилых помещениях время от времени мигает свет.

Кроме того, мы сообщали, что в Военно-воздушных силах предупредили об угрозе для энергетических объектов. Россия готовит новый массированный удар.