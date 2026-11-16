"Светомузыка" и скачки напряжения: в сети сообщают о масштабных перебоях с электроснабжением

В ряде крупных украинских городов фиксируются резкие скачки напряжения, из-за чего в квартирах людей то и дело пропадает свет, а бытовые электроприборы находятся под серьезной угрозой.

В соцсетях жители Днепра, Запорожья и Харькова публикуют кадры, на которых видно, как в квартирах и нежилых помещениях то и дело мигает свет. Причина — резкие перепады напряжения в сети из-за ударов ВС РФ по критической инфраструктуре.

Последние приводят к резкому отключению крупных потребителей, дисбалансу нагрузки в общей системе и скачкам напряжения в сети при включении или отключении линий.

Кроме проблем со светом, жители Днепра столкнулись и с перебоями в работе электротранспорта.

Как информирует "Днепр Оперативный", из-за обесточивания тяговых подстанций, питающих контактную сеть электротранспорта, работа трамвайных и троллейбусных маршрутов приостановлена.

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Кроме того, в связи с аварийным отключением питания метрополитена движение поездов приостановлено, а станции работают как укрытие.

Сбои в работе городского транспорта фиксируют и в Харькове, о чем сообщили в мэрии. Начиная примерно с 16:00 жители города отмечают значительные перепады напряжения в сети.

В 16:36 "Запорожьеоблэнерго" ввело в области графики аварийных отключений (ГАО) и специальные графики аварийных отключений.

В "Укрэнерго" констатируют, что Россия уже больше месяца подряд систематически атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить без электроэнергии целые города и регионы.

"В результате вражеских ударов сейчас есть масштабные обесточивания на востоке Украины. Особенно сложная ситуация – в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение города существенно ограничено", — уточнили в компании.

Энергетики практически без перерыва работают над ликвидацией последствий атак. В приоритете — обеспечить электричеством объекты критической инфраструктуры: больниц, систем водо- и теплоснабжения, а также других важных социальных объектов.

Пока состояние энергосистемы не стабилизировалось, людям советуют немедленно отключить чувствительные электроприборы от розеток, чтобы предотвратить их повреждение.

Напомним, в Военно-воздушных силах предупредили об угрозе для энергообъектов. Россия готовит новый массированный удар.

Также сообщалось, почему Украина не подготовилась к новым угрозам со стороны РФ.