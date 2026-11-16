"Мы потеряли много времени": Коваленко о готовности ПВО к зиме и новых угрозах со стороны РФ — интервью

Россия меняет тактику воздушных атак: реактивные дроны выключают двигатели, становятся менее заметными для ПВО и преодолевают большие расстояния. В то же время удары по энергетике грозят новыми отключениями электроэнергии, а Украине по-прежнему не хватает средств для перехвата баллистических ракет. Какие города окажутся под наибольшей угрозой зимой и почему Украина не подготовилась к новым российским атакам — в интервью Фокусу рассказал Александр Коваленко.

Россия меняет тактику воздушных атак в преддверии зимы, делая ставку на скоростные беспилотники и новые способы обхода украинской ПВО. Только в ночь на 16 ноября российские войска атаковали Украину 158 дронами, 77 из которых были реактивными. Силы противовоздушной обороны сбили 131 цель, однако попадания зафиксировали в 19 местах. Между тем из-за последствий российских ударов по энергосистеме в некоторых областях Украины 16 ноября продолжают действовать круглосуточные графики ограничения электроснабжения.

Готова ли украинская ПВО к зиме 2026–2027 годов и как Россия научилась делать свои дроны менее заметными? Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Фокусу рассказал, поможет ли светомаскировка защитить города от "Шахедов", какие регионы рискуют остаться без электроэнергии и почему Украина, несмотря на годы полномасштабной войны, оказалась недостаточно подготовленной к новым воздушным угрозам.

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Украинской ПВО не хватает противоракет: баллистика остается самой большой проблемой

В каком состоянии украинская противовоздушная оборона вступает в зиму 2026–2027 годов? Что сегодня является самой большой проблемой — дефицит ракет, нехватка комплексов ПВО или возможности мобильных огневых групп?

— Самая большая проблема — отсутствие полноценных средств противоракетной обороны. Ситуацию с перехватом реактивных дронов-камикадзе нам уже более или менее удалось стабилизировать. Мы нашли способы борьбы с ними и сейчас расширяем их применение. Показатели перехвата постепенно улучшаются. Конечно, хотелось бы, чтобы они были значительно выше, но положительная тенденция уже налицо.

В то же время основной проблемой остается невозможность полноценно противодействовать баллистическим ракетам из-за нехватки противоракетных средств.

Второй важный момент — работа Starlink. Эта система обеспечивает связь для воздушных мобильных огневых групп, в частности вертолетов. Если ограничивать работу Starlink при скоростях свыше 161 км/ч, это создает серьезную проблему. Ведь для эффективного перехвата дронов-камикадзе вертолеты должны двигаться со скоростью примерно 300–350 км/ч. Она может быть меньше или больше, но точно не 161 км/ч.

Соответственно, наша авиационная составляющая противовоздушной обороны испытывает трудности из-за нехватки средств связи.

Если вернуться к основной проблеме, то она касается не только баллистики, но и в целом ракет, которые сложно перехватить. Мы ищем альтернативные способы борьбы с ними, в частности, ведем охоту на российские оперативно-тактические ракетные комплексы.

Но, помимо "Искандеров", есть ещё "Ониксы", Х-22, Х-32, "Кинжалы" и "Цирконы". Для их перехвата требуются такие комплексы, как Patriot или SAMP/T. Обычным системам ПВО бороться с такими целями чрезвычайно сложно, а в отдельных случаях почти невозможно.

Поэтому я бы выделил две основные проблемы: недостаток возможностей для перехвата сложных ракет и ограничения в работе Starlink, которые сказываются на эффективности нашей авиации в борьбе с дронами-камикадзе.

Российские дроны выключают двигатели в полёте: как меняется тактика массированных атак

Россия уже регулярно сочетает баллистические и крылатые ракеты с обычными и реактивными "Шахедами". Изменилась ли тактика массированных ударов в преддверии зимы? Какие новые приёмы использует противник, чтобы затруднить работу украинской ПВО?

— Россияне постоянно экспериментируют, поэтому их тактика меняется. Например, они используют дроны-камикадзе как на сверхнизких высотах, так и на высоте более 7–8 километров.

При этом сама концепция комбинированного массированного удара принципиально не изменилась. Россияне применяют различные категории ракет и беспилотников: дроны-приманки, реактивные дроны, обычные "Шахеды" с поршневыми двигателями. Все эти компоненты они испытали еще в 2022 году.

Теперь вопрос не столько в том, какие именно средства они используют, сколько в способах их применения.

Например, россияне начали выключать реактивные двигатели беспилотников во время полёта или непосредственно перед заходом на цель. В таком режиме дрон некоторое время просто парит в воздухе, не расходуя топливо.

Его преимущество заключается в том, что реактивный дрон с определенной ограниченной дальностью полета может преодолевать большее расстояние. Например, вместо 600 километров он способен пролететь 700–750 километров благодаря планированию.

Для этого беспилотник поднимается на высоту примерно 7–8 километров. Тяга реактивного двигателя позволяет это сделать. Для сравнения: обычные "Шахеды" с поршневыми двигателями летают на высотах до пяти километров.

На большой высоте реактивный дрон выключает двигатель и планирует на определенное расстояние. Таким образом он экономит топливо и, следовательно, увеличивает дальность полета.

Однако это не единственное преимущество. Второй важный момент — снижение тепловой сигнатуры.

Реактивные двигатели обладают очень заметным тепловым излучением. Его хорошо фиксируют средства обнаружения, а на такую цель особенно эффективно могут наводиться ракеты с инфракрасными головками самонаведения, в частности ракеты переносных зенитно-ракетных комплексов.

По сравнению с поршневым двигателем реактивный гораздо заметнее. Но когда его выключают, он постепенно остывает. Зимой, при низких температурах, этот процесс происходит быстрее. Соответственно, тепловая заметность дрона уменьшается, что затрудняет его перехват.

Есть ещё и третий фактор — акустический. Реактивный дрон гораздо громче обычного "Шахеда". Даже когда он летит на высоте, с которой его невозможно увидеть визуально, его могут обнаружить акустические системы.

Но после выключения двигателя дрон становится значительно тише. То есть россияне одновременно достигают трёх целей: увеличивают дальность полёта, уменьшают тепловую сигнатуру и акустическую заметность.

Это комплексный тактический подход. И россияне продолжают экспериментировать с различными модификациями беспилотников.

Светомаскировка может спасти жизнь: почему современные системы наведения не делают её бесполезной

На фоне новых возможностей российских дронов в Украине вновь обсуждают ужесточение мер по светомаскировке. В то же время существует мнение, что из-за современных систем наведения, в частности "Сусанин", которые помогают беспилотникам ориентироваться ночью, выключать освещение уже не имеет смысла. Насколько эффективным может быть светомаскировка?

— Утверждать, что светомаскировка не нужна из-за наличия современных систем наведения, — это примерно то же самое, что говорить: нужно бороться только с дронами-камикадзе, а о баллистических ракетах можно забыть.

Не все российские беспилотники оснащены такими системами наведения. Безусловно, они существуют, но стоят довольно дорого, увеличивают стоимость дрона и поэтому не устанавливаются повсеместно.

Кроме того, важно понимать, для каких именно задач используется беспилотник.

Если дрон должен поразить важный объект военно-промышленного комплекса или энергетической инфраструктуры, его оснащают по максимуму. Там могут быть система "Сусанин", машинное зрение, искусственный интеллект и другие технологии, позволяющие достичь поставленной цели.

Такой беспилотник может также иметь возможность управления оператором в режиме реального времени. Если оператор видит изображение с камеры, то даже без инфракрасного оборудования он может ориентироваться по видимым источникам света.

Но если дрон используется для террора против гражданского населения, ситуация иная. Такие беспилотники, как правило, оснащены гораздо более простым оборудованием.

Их можно направить на крупный жилой комплекс или целый квартал. Задача такого дрона — поразить жилую застройку, убить людей, вызвать пожар. Для этого не обязательно использовать дорогое высокотехнологичное оборудование.

Именно поэтому россияне используют самые дешёвые средства. В них зачастую отсутствуют компоненты, позволяющие эффективно ориентироваться ночью или видеть сквозь облака. Это максимально дешёвый способ убийства украинцев.

И вот здесь светомаскировка играет важную роль. Она не гарантирует стопроцентной защиты и не означает, что противник не сможет нанести удар. Но это один из пассивных элементов защиты, который в сочетании с другими мерами позволяет снизить риски для гражданского населения.

Поэтому я считаю, что светомаскировка необходима. Её нужно применять.

Украина увеличивает количество перехватов, но Россия делает ставку на скорость

Украина активно наращивает производство дронов-перехватчиков. Насколько они уже повысили эффективность ПВО и хватит ли их для противодействия массированным атакам этой зимой?

— Мы действительно улучшили возможности по перехвату российских беспилотников. Теперь главный вопрос — масштабирование.

Пока что я не готов оценивать результаты ноября, поскольку месяц ещё не закончился. Но в октябре уровень перехвата вырос на два процентных пункта — с 86% до 88%.

На первый взгляд может показаться, что два процентных пункта — это незначительный рост. Если бы речь шла о 10, 20 или 30 беспилотниках, это действительно была бы небольшая разница.

Однако Россия ежемесячно запускает над территорией Украины примерно 5500–6 000 дронов. При таких масштабах даже два дополнительных процентных пункта перехватов имеют большое значение.

Поэтому положительная тенденция есть, и она довольно заметна.

Мы также уже наблюдаем расширение масштабов производства дронов-перехватчиков. Думаю, к концу года большинство областей, подверженных наибольшей угрозе массированных атак реактивных беспилотников, будут обеспечены достаточным количеством таких средств.

Могут ли дроны-перехватчики стать основным средством борьбы с российскими беспилотниками, или Украине придется разрабатывать и другие системы?

— Дроны-перехватчики — не единственное средство борьбы с воздушными целями. Нам нужно развивать и другие направления.

Россияне сейчас делают ставку на скорость. А это означает, что Украине так или иначе придется перейти к использованию дешёвых управляемых ракет с малым радиусом действия.

Такие ракеты должны обеспечивать перехват целей на соответствующих высотах и скоростях.

Речь идет, в частности, о противодействии новым российским реактивным ракетам, таким как "Бандероль" и другие модификации, над которыми сейчас работает противник.

Россия будет наносить удары по Киеву, Одессе и Днепру: почему Украина не подготовилась к новым угрозам

Россия систематически наносит удары по украинской энергетике, пытаясь оставить города без электроснабжения. Какие регионы, по вашему мнению, окажутся под наибольшей угрозой зимой? Может ли противник перенести основной удар на Западную Украину?

— Здесь всё зависит от того, какими именно средствами они будут наносить удары.

Россиянам гораздо сложнее добраться до Западной Украины. Именно удаленность от линии боевых действий и российской границы в определенной степени защищает западные области.

Не все средства поражения способны долететь на такое расстояние. Часть из них перехватывается, а те, что достигают целей, часто прилетают поодиночке.

Но для того, чтобы вывести из строя энергетическую систему, единичных ударов недостаточно. Требуется системная, массированная работа.

Мы видим, что только сейчас, фактически в конце пятого года полномасштабного вторжения, россиянам удается устраивать отключения электроэнергии в отдельных городах, например в Днепре. Некоторые районы остаются без света на 12, а иногда даже на 24 часа.

Это накопительный эффект от систематических атак.

Чтобы добиться аналогичных результатов в Западной Украине, россиянам потребовалась бы длительная, возможно, годичная кампания массированных ударов. Причём на неё пришлось бы направить почти все ресурсы, которые они сейчас используют для атак на восточные, центральные, южные и северные области.

Поэтому я считаю, что они и впредь будут наносить удары преимущественно по Левобережью и частично по Правобережью Днепра.

Это Центральная Украина, южные области, Одесса, Киев, Житомир и, конечно же, всё Левобережье.

Означает ли это, что Украина недостаточно подготовилась к российской тактике изнурения энергосистемы? Ведь удары по энергетическим объектам продолжаются уже не первый год. Что мы должны были сделать раньше?

— Безусловно, мы не подготовились так, как следовало бы. Было потеряно очень много времени.

Прежде всего это касается создания пассивных средств защиты энергетических объектов. Там, где это возможно, необходимо было переносить оборудование под землю, создавать подземные подстанции, сооружать защитные каркасы и другие конструкции, которые могли бы стать дополнительным элементом защиты.

Параллельно с этим необходимо было развивать активные средства противодействия — зенитно-ракетные комплексы и другие системы ПВО.

Но проблема не только в этом. Нам не хватало прогнозирования будущих угроз.

Например, о том, что Россия начнёт массово использовать реактивные беспилотники, было известно давно. Первый такой дрон атаковал территорию Украины ещё в январе 2024 года.

Сначала это были единичные случаи. Затем реактивные дроны стали применять десятками, а впоследствии — сотнями.

Но мы начали активно реагировать только тогда, когда они уже стали массовой угрозой, когда их стали запускать сотнями и тысячами.

Вот в чём проблема.

То же самое происходит с новыми российскими ракетами. Всем было известно, что Россия работает над удешевлением ракетной компоненты и разрабатывает более дешёвые ракеты мобилизационного типа.

Первый ракетный удар с использованием ракеты "Бандероль" по Одессе был нанесён в январе 2025 года. В мае того же года по Одессе был применен "Дань-М".

Неужели никто не знал, что россияне работают в этом направлении? Все знали.

Теперь у них уже есть четыре модифицированные и усовершенствованные версии: "Бандероль", "Герань-5", "Дань-Т" и "Филин".

И они будут продолжать работать над этими средствами поражения.

Вместо этого мы вновь реагируем на угрозу уже после того, как она возникла. Мы потеряли много времени и не подготовились должным образом.

Почему так произошло? Это следствие нехватки ресурсов, ошибок в государственном управлении или коррупции в сфере охраны энергетических объектов?

— Во-первых, безусловно, это коррупционная составляющая.

Нельзя не упомянуть те скандалы, которые мы сейчас наблюдаем вокруг энергетических объектов, которые должны были получить защиту. Вместо этого у людей на парковках появились Rolls-Royce. Но, помимо коррупции, существует ещё и системная проблема государственного планирования.

В Украине нет учреждения, которое занималось бы среднесрочным и долгосрочным планированием мер по противодействию угрозам. У нас есть лишь система реагирования на уже возникшие угрозы.

А этого недостаточно для полноценной защиты страны.