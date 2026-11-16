"Світломузика" та стрибки напруги: у мережі повідомляють про масштабні перебої з електропостачанням

У низці великих українських міст фіксуються різкі стрибки напруги, через що в квартирах людей час від часу зникає світло, а побутові електроприлади перебувають під серйозною загрозою.

У соцмережах мешканці Дніпра, Запоріжжя та Харкова публікують кадри, на яких видно, як у квартирах і нежитлових приміщеннях час від часу блимає світло. Причина — різкі перепади напруги в мережі через удари ЗС РФ по критичній інфраструктурі.

Останні призводять до різкого відключення великих споживачів, дисбалансу навантаження в загальній системі та стрибків напруги в мережі під час увімкнення або відключення ліній.

Окрім проблем зі світлом, мешканці Дніпра зіткнулися й із перебоями у роботі електротранспорту.

Як повідомляє "Дніпро Оперативний", через відключення електропостачання тягових підстанцій, що живлять контактну мережу електротранспорту, робота трамвайних і тролейбусних маршрутів призупинена.

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Крім того, у зв’язку з аварійним відключенням електропостачання в метрополітені рух поїздів призупинено, а станції функціонують як укриття.

Перебої у роботі міського транспорту фіксують і в Харкові, про що повідомили в мерії. Приблизно з 16:00 мешканці міста відзначають значні коливання напруги в мережі.

О 16:36 "Запоріжжяобленерго" запровадило в області графіки аварійних відключень (ГАВ) та спеціальні графіки аварійних відключень.

В "Укренерго" зазначають, що Росія вже понад місяць поспіль систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити без електроенергії цілі міста та регіони.

"Внаслідок ворожих ударів наразі на сході України відбуваються масштабні відключення електроенергії. Особливо складна ситуація — у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міст суттєво обмежено", — уточнили в компанії.

Енергетики практично без перерви працюють над ліквідацією наслідків атак. Пріоритетом є забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також інших важливих соціальних об’єктів.

Поки стан енергосистеми не стабілізувався, людям радять негайно відключити чутливі електроприлади від розеток, щоб запобігти їх пошкодженню.

Нагадаємо, що у Військово-повітряних силах попередили про загрозу для енергетичних об’єктів. Росія готує новий масований удар.

Також повідомлялося, чому Україна не підготувалася до нових загроз з боку РФ.