Россия планирует новый удар: в Военно-воздушных силах предупредили об угрозе для энергообъектов

Украина получила информацию о том, что Россия планирует новый удар по объектам энергетики.

Россия не отказалась от планов уничтожить украинскую энергосистему. Также подвергаются атакам объекты критической инфраструктуры. При этом Украина уже несколько дней получает информацию о подготовке очередной атаки, сообщил в эфире телеканала пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, пишет "Укринформ".

"Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует очередной удар. В этом нет ничего удивительного: россияне не отказались от своих планов наносить удары по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры", — сказал Игнат.

Кроме того, по информации Военно-воздушных сил ВСУ, с 18:00 15 ноября до 08:00 16 ноября Россия нанесла по Украине 158 ударов с использованием "шахедов", 77 из которых были реактивными. Украинская ПВО сбила/подавила 131 "шахед".

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Игнат также сообщил, что Украина рассчитывает на укрепление противовоздушной обороны со стороны международных партнеров. В частности, речь идет о поставках боеприпасов для зенитных орудий и самолетов, а также ракет малого и среднего радиуса действия.

Напомним, Фокус писал, что Владимир Зеленский сообщил, что проблемы с работой терминалов Starshield не исчезли. По словам президента, это позволяет российским оккупантам наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Кроме того, мы сообщали, что 15 ноября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Украина и Евросоюз работают над пакетом экстренной помощи, призванным поддержать украинские города в зимний период на фоне российских атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру.