Россия наносит удары по энергетике, ЕС срочно готовит для Украины "спасительный" пакет помощи: что в него войдет

Не только генераторы и зарядные станции — Украина хочет получить от ЕС автобусы и помощь с переправами через Днепр, чтобы российские удары не парализовали жизнь городов зимой.

Российская армия не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, фактически подвергая миллионы людей риску отключений света и тепла в преддверии холодов. И пока температура за окном опускается до минусовых отметок, вопрос восстановления энергосистемы становится вопросом выживания, а не просто экономики. Именно поэтому дополнительная помощь Евросоюза сейчас важна как никогда, ведь от поддержки критической инфраструктуры союзниками зависит, смогут ли украинцы пережить зиму в тепле и с освещением. 15 ноября в своем официальном Telegram-канале премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Украина и Евросоюз работают над экстренным пакетом помощи, который должен поддержать украинские города в зимний период на фоне российских атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру.

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"Вместе с Евросоюзом мы готовим конкретное содержание экстренного зимнего пакета помощи для Украины: генераторы, зарядные станции, автобусы, помощь с мостами и переправами, чтобы сохранить надежное сообщение между берегами Днепра. Все это необходимо, чтобы противостоять российскому террору против Киева, Днепра, Запорожья, Харькова, Одессы и других городов", — написал глава правительства.

Таким образом, новый пакет помощи предусматривает не только оборудование для обеспечения электроэнергией, но и автобусы, а также помощь в строительстве мостов и переправ через Днепр.

На какую помощь Украина рассчитывает получить от Евросоюза

Зимний пакет должен охватить сразу несколько направлений — от энергетики до транспортной инфраструктуры. В частности, Украина рассчитывает на:

генераторы — для обеспечения объектов и населенных пунктов электроэнергией в условиях перебоев с электроснабжением;

зарядные станции — дополнительное оборудование для обеспечения потребностей во время отключений электроэнергии;

автобусы — для поддержания работы общественного транспорта и пассажирского сообщения;

помощь с мостами и переправами — для восстановления транспортной инфраструктуры и сохранения сообщения между берегами Днепра.

Особое внимание уделяется транспортной и логистической составляющим. Речь идет не только о поставках оборудования, но и о поддержке инфраструктуры, которая может пострадать от российских атак.

"Мы сделаем всё, чтобы в Украине было светло. Больницы будут продолжать работать, как и жизненно важные службы", — заявила ещё 10 ноября пресс-секретарь Европейской комиссии Ева Грнчирова.

По её словам, Евросоюз старается достаточно оперативно рассматривать запросы Украины в сфере энергетики, транспорта и логистики и удовлетворять потребности через Механизм гражданской защиты Евросоюза. Грнчирова также уточнила, что Евросоюз может оказать поддержку в области мостовой и железнодорожной инфраструктуры, а также предоставить оборудование для общественного транспорта.

Как ЕС планирует оказывать помощь Украине

Таким образом, одним из механизмов поставок должен стать Механизм гражданской защиты Евросоюза, в который входят 27 государств-членов ЕС и ещё 10 стран-партнёров. Через него страны-участницы могут передавать Украине необходимое оборудование для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Кроме того, у Евросоюза есть стратегические резервы в рамках программы rescEU. Их также можно использовать для поддержки Украины, тем более что данный механизм уже применялся ранее. Прошлой зимой из европейских стратегических резервов в Украину доставили тысячи генераторов и трансформаторов.

По информации Еврокомиссии, помощь будет предоставляться с учетом конкретных потребностей украинских регионов. Для этого европейская сторона собирает информацию о необходимом оборудовании и местах, где в нем больше всего нуждаются.

Почему Украина срочно нуждается в дополнительной поддержке

Необходимость нового пакета помощи связана с российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Они создают дополнительную нагрузку на энергосистему и затрудняют обеспечение украинских городов электроэнергией.

В частности, 15 ноября российские войска нанесли удары по линиям электропередачи и подстанциям в Запорожской и Днепропетровской областях.

По словам Сергея Корецкого, в результате этого без электроснабжения остались сотни тысяч человек.

"Ситуация крайне сложная, и энергетики каждый раз после таких ударов делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Для нас чрезвычайно важно в ближайшее время получить эту поддержку от партнёров", — подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что помощь необходима не только для преодоления последствий атак на энергетику, но и для поддержки Киева, Днепра, Запорожья, Харькова, Одессы и других украинских городов.

Когда Украина может получить первые поставки

16 ноября Сергей Корецкий планирует провести в Брюсселе переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главная цель встречи — согласовать ключевые детали экстренного зимнего пакета.

Украинская сторона рассчитывает, что после переговоров решение будет окончательно согласовано, а первые партии необходимого оборудования поступят в страну как можно скорее.

В то же время на момент объявления о подготовке пакета его окончательное содержание ещё согласовывалось. Конкретные объёмы поставок, количество генераторов, зарядных станций и автобусов, а также график их прибытия правительство пока не обнародовало.

Напомним, что во время массированной ракетно-дроновой атаки ночью 14 октября российские войска нанесли удары по всем трем теплоэлектроцентралям Киева, а также по важным объектам энергосистемы в Киевской и Харьковской областях.

Кроме того, Фокус сообщал, что демократы в США планируют подготовить для Украины новый пакет помощи в сфере безопасности на сумму около 15 млрд долларов. Кроме того, законодатели также хотят ужесточить санкции против России, предусмотреть поставки ракет-перехватчиков для Patriot и урегулировать вопросы обмена разведданными и работы спутниковых систем Starlink и Starshield.