Санкции против РФ, Patriot и энергетика: демократы в США готовят для Украины пакет на $15 млрд, — FT

Американские демократы собираются подготовить для Украины новый пакет помощи. Его стоимость может составить 15 млрд долларов.

Представители демократической партии США, которые теперь контролируют обе палаты Конгресса, стремятся усилить поддержку Украины и ввести новые санкции против российской экономики. Об этом пишет издание Financial Times.

Законодатели, заседающие в Капитолии, планируют подготовить для Киева новый пакет помощи в сфере безопасности. По словам одного из помощников демократов в комитете по иностранным делам Палаты представителей, она составит около 15 миллиардов долларов.

Перед приведением к присяге нового Конгресса в январе, сторонники Киева рассчитывают, что во время переходного периода удастся заручиться поддержкой республиканцев, чтобы протолкнуть необходимую для страны очень важную энергетическую помощь, а также усиление противовоздушной обороны.

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Законодатели, как отмечается, скорее всего, будут использовать ежегодный законопроект об оборонной политике The National Defense Authorization Act (NDAA), который должен быть принят до конца работы текущего состава Конгресса.

Ожидается, что в федеральный закон, определяющий политику Пентагона, внесут поправки по вопросам, касающихся российских санкций, обмене разведданными, ракетах-перехватчиках для Patriot, а также работе спутниковых систем Starlink и Starshield.

Основной приоритет для демократов

По словам источника, главным приоритетом для демократов в новом Конгрессе станет внесение поправок в законодательство о санкциях против России, названное в честь покойного сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма. Закон, принятый при широкой двухпартийной поддержке, предусматривает финансовые санкции в отношении оборонного и энергетического секторов России, был отменен президентом Дональдом Трампом после заключения соглашения с Владимиром Путиным о запуске российского дизельного топлива на мировые энергетические рынки.

Однако без большинства в две трети голосов в обеих палатах законодатели-демократы не смогут помешать Трампу наложить вето на законопроект, на разработку и внедрение которого ушло полтора года.

Кроме того, законодатели будут стремиться усилить надзор за сетью спутниковой связи Starlink Илона Маска, которую использует Украина. Помощник демократа в сенатском комитете по международным отношениям сообщил, что комиссия проинформировала миллиардера о том, что он должен сохранить все документы, касающиеся замедления спутниковой связи, а также направляет письма портам, банкам и организациям, участвующим в дизельной сделке Трампа с Россией.

Демократы также планируют расследовать внешнюю политику администрации Трампа и деловых интересов семьи президента. Еще одним приоритетом является изучение деловых интересов Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера, посланников главы Белого дома на переговорах по Украине и Ирану.

Напомним, контроль над обеими палатами Конгресса дает демократам право решать, что и когда выносить на голосование. Агентство Reuters считает, что именно помощь Украине станет одним из приоритетов внешней политики США.

Кроме того, демократы готовятся к расследованиям в отношении администрации Дональда Трампа и его семьи.