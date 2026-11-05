От помощи Киеву до дизельного соглашения: как демократы могут ограничить действия Трампа

Контроль над обеими палатами Конгресса дает демократам право решать, что и когда выносить на голосование. Reuters называет пять направлений, в которых это изменит внешнюю политику США, а одним из приоритетов партии называют именно помощь Украине.

Победа на промежуточных выборах обеспечила демократам контроль над Сенатом и Палатой представителей, а вместе с тем — значительную долю власти в Вашингтоне после двух лет республиканского большинства. В ходе кампании они утверждали, что республиканцы передали администрации Дональда Трампа конституционные полномочия Конгресса в отношении войны и расходов, и теперь намерены их вернуть. Reuters перечисляет пять направлений, в которых это может изменить внешнюю политику США.

Помощь Украине

Трамп фактически свернул прямую финансовую и военную помощь Киеву, несмотря на широкую поддержку такой помощи со стороны законодателей из обеих партий. Недавно он вызвал гнев конгрессменов, в том числе многих республиканцев, когда снял санкции с российского дизельного топлива и приостановил санкции против российской энергетики через несколько недель после того, как сам подписал их в виде закона.

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С января демократы будут решать, что и когда выносить на голосование. Это позволяет принять решение о новой помощи Украине, причем, вероятно, двумя третями голосов. Этого достаточно, чтобы преодолеть президентское вето. Помощники демократов заявляют, что поддержка Киева является приоритетом.

Есть и более конкретные инициативы. Конгрессмен от Нью-Йорка Грегори Микс, который, скорее всего, возглавит комитет Палаты представителей по иностранным делам, уже внес двухпартийный законопроект, призванный заблокировать план Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

Война с Ираном

Трамп начал войну против Ирана совместно с Израилем 28 февраля, не получив согласия Конгресса. Демократы неоднократно голосовали за прекращение боевых действий, если президент не обратится за разрешением, и одна из таких резолюций была одобрена обеими палатами при поддержке нескольких республиканцев — администрация её проигнорировала.

Теперь у них появляются рычаги воздействия: сокращение оборонных расходов, блокирование кадровых назначений, а также требование отчитываться перед законодателями и обществом, в частности на открытых слушаниях.

Военная помощь Израилю

Поддержка Израиля среди демократов резко упала из-за действий в Газе, где погибли десятки тысяч палестинских мирных жителей, а также из-за насилия на оккупированном Западном берегу и тесного союза Биньямина Нетаньяху с республиканцами.

Речь идет о базовых 3,8 млрд долларов ежегодно и ещё миллиардах, выделенных после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Этим летом почти половина демократов в Палате представителей проголосовала за прекращение помощи Израилю, а часть тех, кто был против, в частности Микс, поддерживает ограничения на поставки отдельных видов оружия, таких как тяжелые бомбы.

Военный бюджет и иностранная помощь

В этом году Трамп просил о беспрецедентном увеличении военного бюджета на 67% — до 1,5 триллиона долларов, однако демократы заблокировали это в Сенате, сославшись на его отказ консультироваться по поводу войны с Ираном и резкие сокращения социальных программ.

Кроме того, президент приостановил или отменил выделение миллиардов долларов зарубежной помощи, одобренной Конгрессом. Демократы обещают попытаться возобновить это финансирование — ранее, в том числе и во время первого срока Трампа, такую помощь поддерживали обе партии.

Политика в Латинской Америке

В Западном полушарии Трамп действовал гораздо агрессивнее своих предшественников. Американские военные сместили президента Венесуэлы, а смертоносные удары по судам у её побережья продолжались более года. Санкции против коммунистического правительства Кубы сопровождались угрозами военных действий с целью смены власти, а администрация пыталась повлиять на выборы в Гондурасе, Аргентине, Колумбии и Бразилии.

Часть демократов требует проведения расследований и слушаний по поводу действий в Венесуэле. Другие осуждают санкции, которые, по их мнению, жестоко сказываются на кубинских гражданских лицах, и призывают прекратить вмешательство в чужие выборы.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс после поражения республиканцев публично разошёлся с Трампом в оценке его причин. По данным The New York Times, он сделал это, вероятно, с предварительного одобрения самого президента.

Также сообщалось, что два танкера с российским дизельным топливом, которые изначально направлялись в США, изменили маршруты на фоне ухудшения ситуации с американскими запасами топлива. Запасы дизельного топлива в стране упали ниже 100 млн баррелей — впервые за более чем двадцать лет.