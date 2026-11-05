Скандальная сделка Трампа с Путиным трещит по швам: два из трех танкеров с дизелем РФ изменили курс

Два танкера с российским дизельным топливом, которые изначально направлялись в США, изменили маршруты на фоне ухудшения ситуации с американскими запасами топлива. Запасы дизельного топлива в стране упали ниже 100 млн баррелей — впервые за более чем 20 лет.

По данным Financial Times, попытка президента США Дональда Трампа наладить импорт российского дизельного топлива в соответствии с договоренностью с Владимиром Путиным оказалась под угрозой срыва.

Соглашение должно было способствовать снижению цен на топливо и укреплению политической поддержки в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Однако два из трёх танкеров, перевозящих российское дизельное топливо, больше не указывают американское побережье Атлантического океана в качестве пункта назначения.

Танкер "Leruo" под флагом Сьерра-Леоне изменил пункт назначения на Бразилию. Судно "Talisman", на которое наложены санкции со стороны США, Великобритании и ЕС, покинуло Атлантический океан и направилось в Средиземное море. В настоящее время оно находится у побережья Алжира и сообщает, что ожидает дальнейших указаний.

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Это может свидетельствовать об отсутствии подтвержденного покупателя или порта назначения для груза.

Третий танкер с российским дизелем — Agioi Fanendes, принадлежащий греческой компании, — пока продолжает движение в США. При этом он также сообщает, что ожидает указаний. Ранее его владелец, компания Eastern Mediterranean Maritime, сообщил FT, что порт разгрузки ещё не подтверждён.

Еще одно судно, "Beast", которое находится под санкциями и 27 октября заправилось топливом в российском порту Приморск, отправилось в США. Оно указывает пункт назначения "Атлантика", что свидетельствует о намерении направиться к американскому побережью.

Аналитик Kpler Мэтт Смит отметил, что третий танкер "Agioi Fanendes" должен прибыть в Нью-Йорк в эти выходные. Однако из-за колебаний американских покупателей, связанных с регуляторными ограничениями, законодательством и санкциями, судно также может изменить маршрут.

Соглашение Трампа с Путиным вызвало возмущение среди демократов и части республиканцев в Конгрессе США. Они заявили, что это соглашение может быть незаконным, и потребовали от президента отказаться от него.

На этой неделе губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл обратилась к операторам портов и терминалов штата, через которые проходят грузы, предназначенные для Нью-Йоркской гавани. Она предупредила их о необходимости отказаться от приема танкеров с российским дизельным топливом, в противном случае им грозят строгие санкции.

Ситуация с поставками дизельного топлива в США ухудшается из-за сокращения мировых нефтеперерабатывающих мощностей, связанного с войнами в Иране и Украине. По данным FT, фьючерсные цены на дизельное топливо выросли более чем на 60% с начала войны Трампа против Ирана.

Цена дизельного топлива на американских АЗС составляет 6,27 доллара за галлон — почти на уровне рекорда, зафиксированного в сентябре.

Напомним, что демократы в Конгрессе США рассматривают возможность проведения расследования в отношении договоренностей Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива. Для выяснения обстоятельств сделки законодатели требуют от шести крупных банков и портовых администраций Техаса и Нью-Йорка сохранить финансовые документы, контракты, информацию о танкерах и переписку.

Кроме того, Фокус сообщал, что администрация Трампа обсуждает возможность возобновления поставок российского газа в Европу в рамках мирного соглашения по Украине. Однако европейские чиновники пока осторожно относятся к такому предложению.