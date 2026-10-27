Конгресс готовит расследование дизельных соглашений Трампа с Москвой: что известно

Демократы в Конгрессе США требуют от крупных банков и портов сохранить документы, касающиеся операций с российским дизельным топливом. Таким образом они готовятся к возможному расследованию договоренностей Дональда Трампа с Москвой.

По данным Axios, соответствующее письмо получили шесть крупных банков, в числе которых JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs, а также портовые администрации Техаса и Нью-Йорка. Законодатели просят сохранить контракты, транспортные документы, сведения о судах и переписку с поставщиками, посредниками и должностными лицами США.

Кто стоит за этой инициативой

Её возглавила сенатор Джин Шахин. Письмо также подписал республиканец Том Тиллис. По данным издания, расследование станет приоритетом для демократов, если после выборов 3 ноября они восстановят контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

Что говорят стороны

Законодатели ставят под сомнение законность импорта и предупреждают, что он может финансировать российскую войну против Украины. Минфин США, по данным Axios, считает эти соглашения законными. В Белом доме обвинили демократов в том, что они сосредоточились на расследованиях против Трампа.

Видео дня

Издание Фокус уже подсчитало "выгоду" от дизельного соглашения Трампа с Путиным. Одного танкера с российским топливом Америке хватит менее чем на два часа эксплуатации. Интересно, что США экспортируют около 1,5 млн баррелей дизельного топлива в сутки.

Кроме того, администрация Трампа обсуждает возобновление поставок российского газа в Европу в рамках мирного соглашения по Украине — европейские чиновники относятся к этой идее с осторожностью.

Однако выходки Трампа и "сделки" с Кремлем надоели даже республиканцам. Конгрессмены хотят заставить президента США перестать "предавать Украину" и намерены заблокировать ему столь желанный военный бюджет.