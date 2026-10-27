Конгрес готує розслідування дизельних домовленостей Трампа з Москвою: що відомо

Демократи в Конгресі США вимагають від великих банків і портів зберегти документи щодо операцій із російським дизелем. Так вони готуються до можливого розслідування домовленостей Дональда Трампа з Москвою.

За даними Axios, відповідний лист отримали шість великих банків, серед яких JPMorgan, Bank of America та Goldman Sachs, а також портові адміністрації Техасу й Нью-Йорка. Законодавці просять зберегти контракти, транспортні документи, відомості про судна та листування з постачальниками, посередниками й посадовцями США.

Хто стоїть за ініціативою

Її очолила сенаторка Джин Шахін. Лист також підписав республіканець Том Тілліс. За даними видання, розслідування стане пріоритетом демократів, якщо після виборів 3 листопада вони повернуть контроль над однією або обома палатами Конгресу.

Що кажуть сторони

Законодавці ставлять під сумнів законність імпорту та попереджають, що він може фінансувати російську війну проти України. Мінфін США, за даними Axios, вважає ці домовленості законними. У Білому домі звинуватили демократів у зосередженості на розслідуваннях проти Трампа.

Видео дня

Фокус вже підрахував "вигоду" дизельної угоди Трампа з Путіним. Одного танкера з російським пальним Америці вистачить менше ніж на дві години використання. Цікаво, що США експортують близько 1,5 млн барелів дизеля на добу.

Також адміністрація Трампа обговорює відновлення постачання російського газу до Європи як частину мирної угоди щодо України – європейські чиновники ставляться до цієї ідеї обережно.

Проте витівки Трампа та "угоди" з Кремлем остогидли навіть республіканцям. Конгресмени хочуть змусити президента США припинити "зраджувати Україну" і хочуть заблокувати йому омріяний військовий бюджет.