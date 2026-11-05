Скандальна угода Трампа з Путіним тріщить по швах: два з трьох танкерів із дизелем РФ змінили курс

Два танкери з російським дизельним пальним, які спочатку прямували до США, змінили маршрути на тлі погіршення ситуації з американськими запасами пального. Запаси дизеля в країні впали нижче 100 млн барелів — уперше за понад 20 років.

За даними Financial Times, спроба президента США Дональда Трампа налагодити імпорт російського дизеля за домовленістю з Володимиром Путіним опинилася під загрозою зриву.

Угода мала допомогти знизити ціни на пальне та зміцнити політичну підтримку напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Однак два з трьох танкерів, які перевозять російське дизельне пальне, більше не вказують американське узбережжя Атлантики як пункт призначення.

Танкер Leruo під прапором Сьєрра-Леоне змінив пункт призначення на Бразилію. Судно Talisman, яке перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, залишило Атлантичний океан і попрямувало до Середземного моря. Нині воно перебуває біля узбережжя Алжиру та сигналізує, що очікує на подальші вказівки.

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Це може свідчити про відсутність підтвердженого покупця або порту призначення для вантажу.

Третій танкер із російським дизелем — Agioi Fanendes, що належить грецькій компанії, — поки продовжує рух до США. Водночас він також сигналізує, що очікує на вказівки. Раніше його власник Eastern Mediterranean Maritime повідомив FT, що порт розвантаження ще не підтверджений.

Ще одне судно, Beast, яке перебуває під санкціями та завантажило пальне в російському порту Приморськ 27 жовтня, вирушило до США. Воно вказує пункт призначення "Атлантика", що свідчить про намір прямувати до американського узбережжя.

Аналітик Kpler Метт Сміт зазначив, що третій танкер Agioi Fanendes має прибути до Нью-Йорка цими вихідними. Однак через вагання американських покупців, пов’язані з регуляторними обмеженнями, законодавством і санкціями, судно також може змінити маршрут.

Угода Трампа з Путіним викликала обурення серед демократів і частини республіканців у Конгресі США. Вони заявили, що домовленість може бути незаконною, та вимагали від президента відмовитися від неї.

Цього тижня губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл звернулася до операторів портів і терміналів штату, через які проходять вантажі для Нью-Йоркської гавані. Вона попередила їх про необхідність відмовлятися від приймання танкерів із російським дизелем, інакше їм загрожуватимуть суворі санкції.

Ситуація з постачанням дизеля у США погіршується через скорочення світових нафтопереробних потужностей, пов’язане з війнами в Ірані та Україні. За даними FT, ф’ючерсні ціни на дизель зросли більш ніж на 60% від початку війни Трампа проти Ірану.

Ціна дизеля на американських АЗС становить $6,27 за галон — майже на рівні рекорду, зафіксованого у вересні.

Нагадаємо, демократи в Конгресі США розглядають можливість проведення розслідування домовленостей Дональда Трампа з Москвою щодо імпорту російського дизельного пального. Для з’ясування обставин угоди законодавці вимагають від шести великих банків і портових адміністрацій Техасу та Нью-Йорка зберегти фінансові документи, контракти, інформацію про танкери та листування.

Також Фокус повідомляв, що адміністрація Трампа обговорює можливість відновлення постачання російського газу до Європи в межах мирної угоди щодо України. Однак європейські чиновники поки обережно ставляться до такої пропозиції.