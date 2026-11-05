Від допомоги Києву до дизельної угоди: як демократи можуть обмежити дії Трампа

Контроль над обома палатами Конгресу дає демократам право вирішувати, що і коли ставити на голосування. Reuters називає п'ять напрямів, де це змінить зовнішню політику США, і одним із пріоритетів у партії називають саме допомогу Україні.

Перемога на проміжних виборах дала демократам контроль над Сенатом і Палатою представників, а разом із ним важливу частку влади у Вашингтоні після двох років республіканської більшості. Під час кампанії вони доводили, що республіканці віддали адміністрації Дональда Трампа конституційні повноваження Конгресу щодо війни та видатків, і тепер мають намір їх повернути. Reuters перелічує п'ять напрямів, де це може змінити зовнішню політику США.

Допомога Україні

Трамп фактично згорнув пряму фінансову та військову допомогу Києву, попри широку підтримку такої допомоги з боку законодавців від обох партій. Нещодавно він розлютив конгресменів, зокрема й багатьох республіканців, коли зняв санкції з російського дизеля та призупинив санкції проти російської енергетики за кілька тижнів після того, як сам підписав їх у вигляді закону.

Видео дня

Із січня демократи визначатимуть, що й коли виноситься на голосування. Це дає змогу ухвалити нову допомогу Україні, причому, ймовірно, двома третинами голосів. Цього достатньо, щоб подолати президентське вето. Помічники демократів кажуть, що підтримка Києва є пріоритетом.

Є й точковіші ініціативи. Конгресмен від Нью-Йорка Грегорі Мікс, який найімовірніше очолить комітет Палати представників у закордонних справах, уже вніс двопартійний законопроєкт, що має заблокувати план Трампа повернути російський дизель на світовий ринок.

Війна з Іраном

Трамп розпочав війну проти Ірану разом з Ізраїлем 28 лютого, не отримавши згоди Конгресу. Демократи неодноразово голосували за припинення бойових дій, якщо президент не звернеться по дозвіл, і одна з таких резолюцій пройшла обидві палати за підтримки кількох республіканців – адміністрація її проігнорувала.

Тепер у них з'являються важелі: скорочення оборонних видатків, блокування кадрових призначень, а також вимога звітувати перед законодавцями й суспільством, зокрема на відкритих слуханнях.

Військова допомога Ізраїлю

Підтримка Ізраїлю серед демократів різко впала через дії в Газі, де загинули десятки тисяч палестинських цивільних, а також через насильство на окупованому Західному березі та тісний союз Беньяміна Нетаньягу з республіканцями.

Ідеться про базові 3,8 млрд доларів щороку та ще мільярди, виділені після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Цього літа майже половина демократів у Палаті представників голосували за припинення допомоги Ізраїлю, а частина тих, хто був проти, зокрема Мікс, підтримує обмеження на постачання окремих видів зброї, як-от важких бомб.

Військовий бюджет і закордонна допомога

Цьогоріч Трамп просив безпрецедентного зростання військового бюджету на 67% – до 1,5 трильйона доларів, однак демократи заблокували це в Сенаті, пославшись на його відмову консультуватися щодо війни з Іраном і різкі скорочення соціальних програм.

Крім того, президент затримав або скасував мільярди доларів закордонної допомоги, схваленої Конгресом. Демократи обіцяють спробувати відновити це фінансування – раніше, зокрема й за першої каденції Трампа, таку допомогу підтримували обидві партії.

Політика в Латинській Америці

У західній півкулі Трамп діяв значно агресивніше за попередників. Американські військові усунули президента Венесуели, а понад рік тривали смертоносні удари по човнах біля її узбережжя. Санкції проти комуністичного уряду Куби супроводжувалися погрозами військових дій заради зміни влади, а адміністрація намагалася впливати на вибори в Гондурасі, Аргентині, Колумбії та Бразилії.

Частина демократів вимагає розслідувань і слухань щодо дій у Венесуелі. Інші засуджують санкції, які, на їхню думку, жорстоко б'ють по кубинських цивільних, і закликають припинити втручання в чужі вибори.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс після поразки республіканців публічно розійшовся з Трампом в оцінці її причин. За даними The New York Times, зробив він це, імовірно, за попереднім схваленням самого президента.

Також повідомлялося, що два танкери з російським дизелем, які спочатку прямували до США, змінили маршрути на тлі погіршення ситуації з американськими запасами пального. Запаси дизеля в країні впали нижче 100 млн барелів – уперше за понад двадцять років.