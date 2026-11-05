Розпочата війна та інфляція призвела до поразки республіканців: Венс розкритикував Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після поразки республіканців на проміжних виборах публічно розійшовся з Дональдом Трампом в оцінці її причин. За даними The New York Times, зробив він це, імовірно, за попереднім схваленням самого президента.

Різка критика курсу та риторики власної адміністрації – так віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на нищівну поразку республіканців на проміжних виборах. При цьому, як зазначає The New York Times, не виключено, що він діяв за згодою Дональда Трампа.

У дописі в соцмережах Венс визнав, що чимало виборців, які раніше підтримували президента, цього разу віддали голоси кандидатам від Демократичної партії. Серед причин він назвав війну, інфляцію та запит на зміну характеру відносин США з Ізраїлем.

Кожна з цих тез розходиться з позицією самого Трампа. Президент послідовно захищає війну з Іраном, побоювання щодо зростання вартості життя називає "вигадкою" й демонструє тісний союз з Ізраїлем.

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За словами джерела, обізнаного з їхньою розмовою, перед публікацією Венс показав текст президенту й отримав схвальну реакцію. Через кілька годин Трамп заявив журналістам, що оцінка віцепрезидента "значною мірою правильна", хоча продовжив наполягати на необхідності війни, сказавши, що в нього "не було іншого вибору", окрім як ударити по Ірану.

"Слова віцепрезидента фактично дистанціюють його від рішень Дональда Трампа в критично важливий політичний момент", – пише видання.

Відколи Венс став кандидатом у віцепрезиденти в парі з Трампом, багато хто бачив у ньому головного претендента на роль наступника. Після провальних для республіканців результатів у партії почалося переосмислення майбутнього, і допис Венса, на думку NYT, показує готовність відійти від президента заради власної політичної перспективи.

Утім, Марк Шорт, який був главою апарату віцепрезидента Майка Пенса, вважає, що виграшного варіанта тут немає.

"Ризик очевидний: Трамп може сприйняти це болісно, і тоді Венс втратить свого головного захисника та союзника, – каже Шорт. – А якщо Трамп не образиться, то Венс все одно не заробить очок в очах противників Трампа, які запитають: "Чому ж ти нічого не змінюєш?"".

Раніше повідомлялося, що після поразки республіканців Дмитро Пєсков згадав про "миротворчі зусилля" Трампа й анонсував новий раунд переговорів, а питання впливу Конгресу назвав внутрішньою справою США. У Кремлі сподіваються, що президент не відмовиться від переговорів щодо завершення війни Росії проти України після втрати республіканцями контролю над обома палатами.

Також повідомлялося, що обмежений усередині країни Трамп компенсуватиме це за кордоном. Такий прогноз дає Sky News. Попереду в президента розслідування, бюджетні обмеження й політичний глухий кут, тоді як у зовнішній політиці його повноваження майже не звужені.

Крім того, 3 листопада республіканці зазнали масштабної поразки на проміжних виборах. Демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу – Палаті представників і Сенаті. Новий склад парламенту розпочне роботу 3 січня 2027 року, і для Трампа це означає втрату контролю над законодавчою владою на останні два роки президентства. Що це змінить для американських санкцій проти Росії, аналізує фахівець з комунікацій Максим Гардус.