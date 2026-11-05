Пєсков заговорив про мир в Україні: чого чекає від Трампа (відео)

Після поразки республіканців у США Пєсков згадав про "миротворчі зусилля" Трампа та анонсував новий раунд переговорів, але питання про вплив Конгресу назвав внутрішньою справою США.

У Кремлі сподіваються, що Дональд Трамп не відмовиться від переговорів щодо завершення війни Росії проти України після того, як республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу США. Так, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на продовження переговорного процесу щодо миру в Україні від американського президента, попри зміну політичного балансу у Вашингтоні. Про це він сказав 4 листопада у коментарі журналісту кремлівського пулу Олександру Юнашеву.

Журналіст поцікавився у представника Кремля, чи можуть результати проміжних виборів у США ускладнити діалог між Москвою та Вашингтоном.

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Пєсков відповів, що російська влада сподівається на продовження дипломатичних зусиль Трампа.

"Президент Трамп продовжує свої повноваження, ми щиро розраховуємо на те, що він продовжить і свої миротворчі зусилля. Є напрацювання, зовсім скоро буде черговий раунд тристоронніх переговорів", — заявив речник Путіна.

Він також згадав про гуманітарні ініціативи першої леді США Меланії Трамп і висловив сподівання, що і ця робота триватиме.

Коли журналіст запитав, чи може новий склад Конгресу перешкоджати дипломатичним ініціативам американського президента, Пєсков відповів коротко: "А це внутрішня справа Америки".

Водночас важливо розрізняти дипломатичні заяви Москви та її реальну готовність припинити агресію. Саме позиція Росії щодо умов завершення війни та її подальші дії покажуть, чи має намір Кремль справді рухатися до миру.

Коли відбудеться наступний раунд переговорів щодо України

Заява Пєскова пролунала напередодні нового раунду тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Зустріч запланована на 10–11 листопада в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати). Російську делегацію має очолити помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

Серед ключових тем зустрічі, за інформацією американської сторони, — гарантії безпеки для України після завершення війни, зниження напруженості, гуманітарні питання та подальші кроки для досягнення домовленостей.

Україна наполягає, що будь-яке мирне врегулювання має враховувати її інтереси та передбачати надійні гарантії безпеки. Йдеться про механізми, які не дозволять Росії використати паузу в бойових діях для підготовки нового нападу.

Водночас конкретні умови, на яких Москва готова припинити війну, поки залишаються незрозумілими. Пєсков не розкрив, на які поступки може піти російська сторона під час наступної зустрічі, і не уточнив, яких саме домовленостей очікує Кремль.

Чому заява пролунала саме після виборів у США

3 листопада в Сполучених Штатах відбулися проміжні вибори до Конгресу. За їхніми результатами Демократична партія здобула контроль над обома палатами — Сенатом і Палатою представників. Таким чином, республіканці втратили більшість у законодавчому органі, яку мали за часів президентства Трампа.

Це означає, що протягом наступних двох років американському президенту доведеться працювати з Конгресом, де більшість становитимуть його політичні опоненти.

Демократи отримають більше можливостей впливати на законодавчий порядок денний, блокувати окремі ініціативи адміністрації, перевіряти її дії та контролювати бюджетні рішення.

Водночас результати виборів не позбавляють Трампа президентських повноважень. Він залишається главою держави та зберігає право вето. Тому зміна більшості в Конгресі не означає автоматичного припинення його зовнішньополітичних ініціатив. Саме на продовження особистої участі Трампа в переговорному процесі й розраховує Москва.

Нагадаємо, раніше Дмитро Пєсков говорив, що Росії потрібне не тимчасове припинення вогню чи замороження лінії фронту, а "повноцінний мир в Україні". Він також наголошував, що відновлення тристоронніх переговорів саме по собі не означатиме припинення бойових дій, адже, за його словами, короткочасна пауза лише відкладе розв’язання "глибинних проблем".

Також Фокус писав, що нещодавно Пєсков виступав проти участі представників Євросоюзу у переговорах щодо миру в Україні.