Песков заговорил о мире в Украине: чего он ждет от Трампа (видео)

После поражения республиканцев в США Песков упомянул о "миротворческих усилиях" Трампа и объявил о новом раунде переговоров, но вопрос о влиянии Конгресса назвал внутренним делом США.

В Кремле надеются, что Дональд Трамп не откажется от переговоров о прекращении войны России против Украины после того, как республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса США. Так, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на продолжение переговорного процесса по урегулированию конфликта в Украине со стороны американского президента, несмотря на изменение политического баланса в Вашингтоне. Об этом он сказал 4 ноября в комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

Журналист поинтересовался у представителя Кремля, могут ли результаты промежуточных выборов в США осложнить диалог между Москвой и Вашингтоном.

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Песков ответил, что российские власти надеются на продолжение дипломатических усилий Трампа.

"Президент Трамп продолжает исполнять свои полномочия, и мы искренне рассчитываем, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть определенные наработки, совсем скоро состоится очередной раунд трехсторонних переговоров", — заявил пресс-секретарь Путина.

Он также упомянул о гуманитарных инициативах первой леди США Мелании Трамп и выразил надежду, что эта работа будет продолжена.

Когда журналист спросил, может ли новый состав Конгресса препятствовать дипломатическим инициативам американского президента, Песков ответил кратко: "А это внутреннее дело Америки".

В то же время важно различать дипломатические заявления Москвы и её реальную готовность прекратить агрессию. Именно позиция России относительно условий завершения войны и её дальнейшие действия покажут, намерен ли Кремль действительно двигаться к миру.

Когда состоится следующий раунд переговоров по Украине

Заявление Пескова прозвучало накануне нового раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Встреча запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Российскую делегацию должен возглавить помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

По информации американской стороны, среди ключевых тем встречи — гарантии безопасности для Украины после завершения войны, снижение напряженности, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги по достижению договоренностей.

Украина настаивает на том, что любое мирное урегулирование должно учитывать её интересы и предусматривать надёжные гарантии безопасности. Речь идёт о механизмах, которые не позволят России использовать перерыв в боевых действиях для подготовки нового нападения.

В то же время конкретные условия, на которых Москва готова прекратить войну, пока остаются неясными. Песков не раскрыл, на какие уступки может пойти российская сторона во время следующей встречи, и не уточнил, каких именно договоренностей ожидает Кремль.

Почему заявление прозвучало именно после выборов в США

3 ноября в Соединенных Штатах состоялись промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам Демократическая партия получила контроль над обеими палатами — Сенатом и Палатой представителей. Таким образом, республиканцы утратили большинство в законодательном органе, которым обладали во время президентства Трампа.

Это означает, что в течение следующих двух лет американскому президенту придётся работать с Конгрессом, где большинство будут составлять его политические оппоненты.

Демократы получат больше возможностей влиять на законодательную повестку дня, блокировать отдельные инициативы администрации, проверять её действия и контролировать бюджетные решения.

В то же время результаты выборов не лишают Трампа президентских полномочий. Он остается главой государства и сохраняет право вето. Поэтому смена большинства в Конгрессе не означает автоматического прекращения его внешнеполитических инициатив. Именно на продолжение личного участия Трампа в переговорном процессе и рассчитывает Москва.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявлял, что России нужно не временное прекращение огня или замораживание линии фронта, а "полноценный мир в Украине". Он также подчеркивал, что возобновление трехсторонних переговоров само по себе не будет означать прекращения боевых действий, ведь, по его словам, кратковременная пауза лишь отложит решение "глубинных проблем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что недавно Песков высказался против участия представителей Евросоюза в переговорах о мире в Украине.