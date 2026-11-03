Кремль назвал главного переговорщика: кто будет представлять Россию на переговорах в Абу-Даби

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Это подтвердил Дмитрий Песков. Именно Мединский вел предыдущие раунды, в ходе которых запомнился историческими экскурсами, а не конкретными договоренностями.

Главным переговорщиком от России на трехсторонней встрече в Абу-Даби по-прежнему является помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Он же возглавляет российскую межведомственную комиссию по историческому образованию. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в комментарии ТАСС.

Песков также подтвердил сами даты: переговоры между Россией, США и Украиной состоятся 10 и 11 ноября.

Мединский уже представлял Россию на предыдущих раундах, и во время тех встреч запомнился прежде всего экскурсами в историю вместо обсуждения конкретных вопросов.

Telegram-канал "Ukraine context", который считается близким к главе Офиса президента Кириллу Буданову, сообщил, что наряду с Мединским в состав российской делегации войдут военные.

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"Таким образом, исход встречи уже предрешен", — говорится в сообщении канала.

Стоит отметить, что это оценка анонимного источника, ведь официально состав российской делегации, за исключением фамилии Мединского, не обнародовали.

Ранее сообщалось, что рабочие переговоры между Украиной и Россией пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби, а посредником выступят США. Об этом заявил специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф — по его словам, речь идет о послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарных вопросах.

Также сообщалось, что Кремль мог отказаться от участия в этих переговорах. О такой возможности предупреждал помощник Путина Юрий Ушаков, сославшись на ухудшение ситуации на линии фронта. Теперь же Москва подтвердила эту информацию и назвала главу делегации.