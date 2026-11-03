Кремль назвав головного переговірника: хто представлятиме Росію на переговорах в Абу-Дабі
Російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі 10–11 листопада очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Це підтвердив Дмитро Пєсков. Саме Мединський вів попередні раунди, під час яких запам'ятався історичними екскурсами, а не предметними домовленостями.
Головним перемовником від Росії на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі залишається помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Він же очолює російську міжвідомчу комісію з історичної освіти. Про це прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив у коментарі ТАСС.
Пєсков також підтвердив самі дати: переговори між Росією, США та Україною відбудуться 10 та 11 листопада.
Мединський уже представляв Росію на попередніх раундах, і під час тих зустрічей запам'ятався передусім екскурсами в історію замість обговорення предметних питань.
Telegram-канал Ukraine context, який вважають наближеним до керівника Офісу президента Кирила Буданова, повідомив, що разом із Мединським до складу російської делегації увійдуть військові.
"Тим самим результат зустрічі вже визначено", – ідеться в повідомленні каналу.
Варто зазначити, що це оцінка анонімного джерела, адже офіційно склад російської делегації, крім прізвища Мединського, не оприлюднювали.
Раніше повідомлялося, що робочі переговори України та Росії пройдуть 10–11 листопада в Абу-Дабі, а посередником стануть США. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф — за його словами, ідеться про післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.
Також повідомлялося, що Кремль міг відмовитися від участі в цих переговорах. Про таку можливість попереджав помічник Путіна Юрій Ушаков, назвавши приводом погіршення ситуації на лінії фронту. Тепер же Москва дати підтвердила й назвала керівника делегації.