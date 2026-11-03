Переговори України та Росії відбудуться 10–11 листопада: Віткофф анонсував зустріч

Робочі переговори між Україною та Росією пройдуть 10–11 листопада в Абу-Дабі, а посередником стануть США. Про це повідомив спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф, за словами якого йтиметься про післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.

Україна й Росія сядуть за стіл переговорів на робочому рівні 10 та 11 листопада в Абу-Дабі – посередником між сторонами виступлять Сполучені Штати. Про це спеціальний представник американського президента Стів Віткофф повідомив у соцмережі X.

У порядку денному, за його словами, післявоєнні домовленості щодо безпеки, деескалація, гуманітарні питання та наступні кроки до мирного врегулювання.

"10-11 листопада в Абу-Дабі Сполучені Штати виступлять посередником у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією, сприяючи реалізації місії президента Трампа – закінчити війну", – написав спецпредставник.

Видео дня

Зустріч відбудеться в Абу-Дабі 10–11 листопада

Паралельно вже цього тижня американські представники проведуть зустрічі в Брюсселі – з Францією, Німеччиною, Великою Британією, Європейським Союзом і НАТО. Там обговорюватимуть гарантії безпеки для України, майбутню архітектуру європейської безпеки та економічні можливості для підтримки відбудови.

Тобто розмова з європейцями відбудеться окремо від переговорів із Росією, а не за спільним столом в Абу-Дабі.

"Ми сподіваємося розвинути прогрес, досягнутий у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до всеосяжної та довготривалої мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь", – зазначив Віткофф.

Раніше повідомлялося, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов налагодив довірливі відносини з обома представниками Трампа – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Про це пише політичний аналітик Олег Постернак, за словами якого особливо близький контакт склався з Кушнером, із яким очільник ОП підтримує постійний прямий діалог.

Також повідомлялося, що полковниця армії США Рейчел Хогланд, фахівчиня з оборонних закупівель, опублікувала статтю для Інституту сучасної війни при Військовій академії США у Вест-Пойнті. У ній вона зазначає, що американським військовим варто перейняти український досвід швидкої модернізації озброєння.