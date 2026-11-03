Переговоры Украины и России состоятся 10-11 ноября: Виткофф анонсировал встречу

Рабочие переговоры между Украиной и Россией пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби, а посредником выступят США. Об этом сообщил специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф, по словам которого речь пойдет о послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарных вопросах.

Украина и Россия сядут за стол переговоров на рабочем уровне 10 и 11 ноября в Абу-Даби — посредником между сторонами выступят Соединённые Штаты. Об этом специальный представитель президента США Стив Виткофф сообщил в социальной сети X.

По его словам, в повестке дня — послевоенные договоренности по вопросам безопасности, деэскалация, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги на пути к мирному урегулированию.

"10–11 ноября в Абу-Даби Соединённые Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией, способствуя реализации миссии президента Трампа — положить конец войне", — написал спецпредставитель.

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Встреча состоится в Абу-Даби 10–11 ноября

Параллельно с этим уже на этой неделе американские представители проведут встречи в Брюсселе — с Францией, Германией, Великобританией, Европейским союзом и НАТО. Там будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, будущая архитектура европейской безопасности и экономические возможности для поддержки восстановления.

То есть беседа с европейцами состоится отдельно от переговоров с Россией, а не за одним столом в Абу-Даби.

"Мы надеемся развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к всеобъемлющему и долгосрочному мирному соглашению, которое обеспечит устойчивую безопасность для будущих поколений", — отметил Виткофф.

Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов наладил доверительные отношения с обоими представителями Трампа — Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Об этом пишет политический аналитик Олег Постернак, по словам которого особенно тесный контакт сложился с Кушнером, с которым глава ОП поддерживает постоянный прямой диалог.

Также сообщалось, что полковник армии США Рэйчел Хогланд, специалист по оборонным закупкам, опубликовала статью для Института современной войны при Военной академии США в Вест-Пойнте. В ней она отмечает, что американским военным стоит перенять украинский опыт быстрой модернизации вооружения.