Тесный контакт Буданова с Кушнером и Уиткоффом позволяет напрямую искать практические решения для завершения войны, — политэксперт Постернак

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов наладил доверительные отношения с обоими представителями Трампа — Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Об этом пишет политический аналитик Олег Постернак.

По словам эксперта, особенно тесные отношения у главы ОП сложились с Джаредом Кушнером, с которым он поддерживает постоянный прямой диалог.

"В наше время личные связи важнее отношений между институтами. Именно тесный контакт Буданова с окружением Трампа и запустил тот глубокий процесс, который на сегодняшний день является едва ли не единственным способом заставить Путина остановить войну. Несмотря на безумное давление, стороны перешли к предметному обсуждению самых сложных вопросов: прекращения боевых действий, территорий, гарантий безопасности и инвестиций", — считает аналитик.

По оценке Постернака, вклад американских переговорщиков гораздо весомее, чем можно судить по их публичным заявлениям, и Буданов это ценит. За лестными высказываниями Уиткоффа в адрес Путина стоит колоссальная работа, о которой мы узнаем уже после войны.

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"Когда мы наблюдаем за поведением переговорщиков из США или их реверансами в сторону России, важно помнить, что это тот публичный "tone of voice", которого от них требует Трамп. Не исключено, что за закрытыми дверями разговор идет совсем другой".

Аналитик обращает внимание на то, что сейчас россияне пытаются продвигать тезис о том, что Украину ставят перед фактом. Это типичная вражеская пропаганда, которую неоднократно опровергали члены нашей делегации.

"Мол, договоренности с США уже достигнуты, нашей делегации высказывают упреки, а разговор ведется на повышенных тонах. Это ложь, о чем публично заявил Буданов, комментируя утечку информации во французскую газету Le Monde. Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять хладнокровие и помнить о нашей ключевой цели — устойчивом мире для Украины".