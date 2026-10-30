"России нужен полноценный мир в Украине": Песков высказался о трехсторонних переговорах

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Россия не соглашается на замораживание линии фронта. По его словам, РФ нужно не временное прекращение огня, а "полноценный мир в Украине".

Дмитрий Песков также заявил, что сам факт возобновления трехсторонних переговоров о возможном мире в Украине "не будет означать прекращение огня". Об этом кремлевский чиновник сказал в интервью западному СМИ NBC News, сообщает российское издание "Известия".

Песков также объяснил разницу между временным прекращением огня и долгосрочным урегулированием. По его словам, временная пауза в боевых действиях в Украине "не способна решить глубинные проблемы и лишь отложит их на потом".

"Проведение переговоров не означает прекращение огня. Мы не хотим прекращения огня, мы хотим мира", — подчеркнул представитель Кремля.

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Россиянин также добавил, что главная цель России — это "долгосрочный мир для будущих поколений". По его словам, урегулирование российско-украинской войны "не должно сводиться к заключению обычного соглашения".

Российская сторона, как подчеркнул Песков, якобы настаивает на таком варианте, который не допустил бы повторения конфликта в будущем. Поэтому россияне расставляют акценты в переговорах таким образом, чтобы не сосредотачиваться на "промежуточных шагах".

В то же время пресс-секретарь Кремля не стал раскрывать подробности предстоящих переговоров, которые, как ожидается, состоятся в ноябре. Он подчеркнул, что Москве нужен результат, а не "имитация урегулирования" войны.

Стоит отметить, что при этом на днях Дмитрий Песков заявил, что война в Украине должна продолжаться "в целях безопасности", комментируя массированную атаку дронов на Москву.

Кроме того, недавно Песков выступил против участия представителей Европейского Союза в переговорах о мире в Украине. Пресс-секретарь Кремля также обвинил Европу в том, что она придерживается "провокационной позиции" в отношении конфликта.