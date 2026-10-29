"СВО должна продолжаться": Песков прокомментировал обстрел Москвы и призвал продолжать "войну с целью безопасности"

Пресс-секретарь Кремля назвал массированную "атаку дронов на Москву странной", поскольку она произошла во время саммита с лидерами африканских стран. Дмитрий Песков заявил, что российская ПВО отразила нападение, и использовал этот эпизод в качестве аргумента в пользу продолжения войны против Украины.

Удары по российской территории даже во время важных для Москвы политических событий Кремль представляет как доказательство того, что войну нужно продолжать. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на массированную атаку дронов на столицу РФ, сообщает ТАСС.

"Это очень странно, ведь речь идет о событии мирового масштаба, которое проходит в столице России. И, конечно, в это время организовывать такую массовую атаку дронов на Москву – странно", – сказал Песков, имея в виду саммит с лидерами африканских стран.

По его словам, российские силы противовоздушной обороны отразили воздушное нападение. Проверить это утверждение по независимым данным невозможно, а украинская сторона не прокомментировала атаку.

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Далее представитель Кремля перешел от оценки самого эпизода к обоснованию войны.

"Но это еще раз подчеркивает, что все продолжается, и СВО должна продолжаться для того, чтобы мы были защищены от таких угроз", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Москва не видит места для Евросоюза за столом переговоров по Украине: трехсторонний формат участия ЕС не предусматривается, а его позицию в Кремле называют провокационной. Так Песков отреагировал на сообщение о том, что делегацию на переговорах мог бы возглавить представитель Еврокомиссии.

Также сообщалось, что переговоры в Абу-Даби запланированы на первую половину ноября именно в трехстороннем формате, хотя в Кремле не исключали, что впоследствии к обсуждению вопросов европейской безопасности присоединятся и другие участники.