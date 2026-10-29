"СВО повинна тривати": Пєсков прокоментував обстріл Москви та закликав продовжувати "війну задля безпеки"

Речник Кремля назвав масовану "атаку дронів на Москву дивною", бо вона сталася під час саміту з лідерами африканських країн. Дмитро Пєсков заявив, що російська ППО напад відбила, і використав цей епізод як аргумент на користь продовження війни проти України.

Удари по російській території навіть під час важливих для Москви політичних подій Кремль подає як доказ того, що війну потрібно продовжувати. Так речник російського президента Дмитро Пєсков відреагував на масовану атаку дронів по столиці РФ, повідомляє ТАСС.

"Це дуже дивно, тому що це світового масштабу подія, яка відбувається у столиці Росії. І, звичайно, у цей час організовувати таку масову дронову атаку на Москву – дивно", – сказав Пєсков, маючи на увазі саміт із лідерами африканських країн.

За його словами, російські сили протиповітряної оборони повітряний напад відбили. Перевірити це твердження за незалежними даними неможливо, а українська сторона атаку не коментувала.

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Далі представник Кремля перейшов від оцінки самого епізоду до аргументації війни.

"Але це зайвий раз підкреслює, що все триває, і СВО повинна тривати для того, щоб ми були застраховані від таких загроз", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Москва не бачить місця для Євросоюзу за столом переговорів щодо України: тристоронній формат участі ЄС не передбачає, а його позицію в Кремлі називають провокаційною. Так Пєсков відреагував на повідомлення, що делегацію на переговорах міг би очолити представник Єврокомісії.

Також повідомлялося, що переговори в Абу-Дабі заплановані на першу половину листопада саме в тристоронньому форматі, хоча в Кремлі не виключали, що згодом до обговорення європейської безпеки долучаться й інші учасники.