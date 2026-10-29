"Такі учасники нам не потрібні": Кремль виступив проти участі ЄС у переговорах щодо України

Москва не бачить місця для Євросоюзу за столом переговорів щодо України: тристоронній формат участі ЄС не передбачає, а його позицію в Кремлі називають провокаційною. Так Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення, що делегацію на переговорах міг би очолити представник Єврокомісії.

Євросоюз не буде учасником тристоронніх переговорів щодо врегулювання в Україні – таку позицію озвучив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю російській "ІС "Вєсті"", повідомляє INTERFAX.RU.

Так він відреагував на повідомлення про те, що главою делегації на переговорах щодо України можуть запропонувати керівника апарату голови Єврокомісії Бьорна Зайберта.

"Тристоронні переговори не передбачають участі Євросоюзу. Тим паче, що нам поки невідомо, що Євросоюз дотримується якоїсь миротворчої позиції. Євросоюз дотримується провокаційної позиції, спрямованої на подальше розпалювання та продовження війни. Такі учасники нам не потрібні", – сказав Пєсков.

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Він також заявив, що, на його думку, такі учасники не потрібні й американській стороні, яка, за словами представника Кремля, навпаки намагається досягти миру. Жодного підтвердження цієї тези з Вашингтона не надходило, як і реакції Брюсселя на саму заяву.

Раніше повідомлялося, що переговори в Абу-Дабі, заплановані на першу половину листопада, відбудуться саме в тристоронньому форматі – про це також говорив Пєсков. Водночас у Кремлі не виключали, що згодом до обговорення європейської безпеки можуть долучитися й інші учасники.

Також повідомлялося, що Пєсков запевняв, що Володимир Путін не передавав спецпредставнику США Стіву Віткоффу нових вимог щодо завершення війни. За його словами, у Москві не побачили від українців та європейців жодних "сигналів", які свідчили б про прагнення до миру.