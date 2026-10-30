"Росії потрібен повноцінний мир в Україні": Пєсков висловився про тристоронні переговори

Речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, чому Росія не погоджується на замороження лінії фронту. За його словами, РФ потрібне не тимчасове припинення вогню, а "повноцінний мир в Україні".

Дмитро Пєсков також заявив, що сам факт відновлення тристоронніх переговорів щодо можливого миру в Україні "не означатиме припинення вогню". Про це кремлівський посадовець сказав під час інтерв'ю західному медіа NBC News, передає російське видання "Известия".

Пєсков також пояснив різницю між тимчасовим припиненням вогню і довгостроковим врегулюванням. За його словами, тимчасова пауза у бойових діях в Україні "не здатна з'ясувати глибинні проблеми і тільки відкладе це на потім".

"Ведення переговорів не означає припинення вогню. Ми не хочемо припинення вогню, ми хочемо миру", — наголосив речник Кремля.

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Росіянин також додав, що головна ціль Росії — це "довгостроковий мир для майбутніх поколінь". За його словами, врегулювання російсько-української війни "не повинне зводитися до укладення звичайної угоди".

Російська сторона, як наголосив Пєсков, нібито наполягає на такому варіанті, який би не допустив повторення конфлікту у майбутньому. Через це акценти у переговорах росіяни розставляють так, щоб не зосереджуватися на "проміжних кроках".

Водночас речник Кремля не став розкривати подробиць щодо майбутніх переговорів, які, як очікується, відбудуться у листопаді. Він підкреслив, що Москва потребує результату, а не "імітації врегулювання" війни.

Варто зауважити, що при цьому днями Дмитро Пєсков заявляв, що війна в Україні повинна тривати "задля безпеки", коментуючи масовану атаку дронів на Москву.

Також нещодавно Пєсков виступив проти участі представників Європейського Союзу у переговорах щодо миру в Україні. Речник Кремля також звинуватив Європу у дотриманні "провокаційної позиції" щодо конфлікту.