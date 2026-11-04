Більше угод і зустрічей із диктаторами: чого чекати від Трампа після перемоги демократів на виборах

Обмежений усередині країни, Дональд Трамп компенсуватиме це за кордоном. Такий прогноз дає Sky News після проміжних виборів. Попереду в президента США розслідування, бюджетні обмеження й політичний глухий кут, тоді як зовнішня політика лишається сферою з майже незмінненими повноваженнями.

Поразка на проміжних виборах може підштовхнути Дональда Трампа до ще активніших дій на міжнародній арені – саме там його повноваження залишаються найширшими. Такий прогноз робить Sky News, наголошуючи, що зовнішня політика досі в руках президента США й він здатен скористатися цим на власну користь.

Усередині країни, за оцінкою видання, на Трампа чекають значно складніші умови: зміни в Конгресі означають розслідування, бюджетні обмеження та політичний глухий кут. Саме це, вважають журналісти, і може виштовхнути його назовні.

"Стриманий та переслідуваний вдома, він залишиться вільним вигинатися та позувати за кордоном. І цього разу йому більше не треба турбуватися про вибори, не залишилося нічого, з чим можна було б боротися", – пише Sky News.

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За два роки, констатує видання, Трамп встиг перевернути світ: стати на бік Росії, розпочати війну в Ірані та спричинити глобальну кризу в самих США. Ціну за це, на думку журналістів, заплатила його партія.

Утім, визнання помилок від президента там не очікують – його називають людиною, не схильною до каяття. Навпаки, після виборів Трамп може посилити звинувачення на адресу інших і подвоїти зусилля, які дестабілізують світ.

Серед імовірних кроків Sky News називає прагнення укладати нові мирні угоди та проводити зустрічі з авторитарними лідерами – зокрема з Кім Чен Ином, Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном. Не виключають у виданні й ескалації війни з Іраном або появи нових конфліктів.

"Трамп намагатиметься всіма можливими способами прикрасити свою спадщину. Хто знає, на які ще авантюри можна вмовити цього пораненого та розгніваного президента? Політичні вороги Трампа на Капітолійському пагорбі спробують його приборкати. У нього будуть інші ідеї. Титанічна боротьба манить. Тримайтеся міцніше", – додає видання.

Раніше повідомлялося, що сам Трамп заявив: республіканці здобули б переконливу перемогу, якби його прізвище стояло в бюлетенях. Водночас він сказав, що визнає результати й працюватиме з демократами, які виходять уперед.

Також повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск, який витратив майже 474 млн доларів на підтримку республіканців, відреагував на перемогу демократів у Техасі жартом – мовляв, його "космічні лазери" для втручання у вибори цього разу не спрацювали.

Крім того, поки американці рахували голоси, бізнес Трампа зіткнувся з неприємним поворотом на ринку. Після завершення основних торгів акції його компанії пішли вниз, а пов'язаний із ним мемкоїн також подешевшав.