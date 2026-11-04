"Якби був я у бюлетенях, ми перемогли б з розгромним рахунком": Трамп визнав результати виборів

Республіканці здобули б переконливу перемогу, якби його прізвище стояло в бюлетенях – так Дональд Трамп прокоментував перебіг проміжних виборів. Водночас президент США заявив, що результати визнає й працюватиме з демократами, які виходять уперед.

Відсутністю власного імені в бюлетенях пояснив Дональд Трамп слабкий для республіканців перебіг проміжних виборів до Конгресу. Відповідний допис він опублікував у Truth Social на тлі перших успіхів демократів.

"Мене не було в бюлетені, а якби був, ми перемогли б з розгромним рахунком!" – написав президент США.

Схоже пояснення трохи раніше озвучив і посадовець Білого дому в коментарі CNN: за його словами, виборці Трампа приходять на дільниці саме тоді, коли президент особисто присутній у бюлетені.

За даними The New York Times, Трамп заявив, що визнає підсумки голосування й працюватиме з демократами, які, за прогнозами, отримують контроль над обома палатами Конгресу.

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Попри це, у Білому домі поступатися не збираються. Посадовець адміністрації в розмові з Джеффом Мейсоном заявив, що виборці демократів пошкодують про свій вибір, коли після врегулювання конфлікту з Іраном ціни на пальне швидко впадуть.

"Незалежно від того, як завершиться сьогоднішній день, рішучість президента Трампа зупинити радикальних лівих лише зміцниться. Пристебніться", – додав він.

За попередніми результатами станом на ранок 4 листопада, Демократична партія впевнено вийшла вперед і претендує на контроль над обома палатами парламенту.

Демократична партія перемагає у виборах

Раніше повідомлялося, що поки американці рахували голоси, бізнес Дональда Трампа зіткнувся з неприємним поворотом на ринку: після завершення основних торгів акції його компанії пішли вниз, а пов'язаний із ним мемкоїн також втратив у ціні.

Також повідомлялося, що проміжні вибори змінять для України розклад у Вашингтоні незалежно від того, хто переможе. Політику залишають кілька республіканців, які послідовно підтримували Київ. А демократам, навіть якщо вони захочуть зробити більше, буде складніше провести потрібні законопроєкти.