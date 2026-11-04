"Если бы я был в бюллетенях, мы бы победили": Дональд Трамп признал результаты выборов

Республиканцы одержали бы убедительную победу, если бы его фамилия фигурировала в бюллетенях — так Дональд Трамп прокомментировал ход промежуточных выборов. В то же время президент США заявил, что признает результаты и будет работать с демократами, которые выходят вперед.

Дональд Трамп объяснил слабые для республиканцев результаты промежуточных выборов в Конгресс отсутствием своего имени в бюллетенях. Соответствующий пост он опубликовал в Truth Social на фоне первых успехов демократов.

"Меня не было в бюллетене, а если бы я там был, мы бы победили с разгромным счётом!" — написал президент США.

Похожее объяснение чуть ранее озвучил и представитель Белого дома в комментарии CNN: по его словам, избиратели Трампа приходят на избирательные участки именно тогда, когда президент лично указан в бюллетене.

По данным The New York Times, Трамп заявил, что признает итоги голосования и будет сотрудничать с демократами, которые, согласно прогнозам, получат контроль над обеими палатами Конгресса.

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Несмотря на это, в Белом доме уступать не собираются. Один из чиновников администрации в беседе с Джеффом Мейсоном заявил, что избиратели-демократы пожалеют о своём выборе, когда после урегулирования конфликта с Ираном цены на топливо быстро упадут.

"Независимо от того, как завершится сегодняшний день, решимость президента Трампа остановить радикальных левых только укрепится. Пристегните ремни", — добавил он.

По предварительным результатам по состоянию на утро 4 ноября Демократическая партия уверенно вышла в лидеры и претендует на контроль над обеими палатами парламента.

Демократическая партия побеждает на выборах

Ранее сообщалось, что пока американцы подсчитывали голоса, бизнес Дональда Трампа столкнулся с неприятным поворотом на рынке: после завершения основных торгов акции его компании пошли вниз, а связанный с ним мемкоин также потерял в цене.

Также сообщалось, что промежуточные выборы изменят для Украины расклад сил в Вашингтоне независимо от того, кто победит. Из политики уходят несколько республиканцев, которые последовательно поддерживали Киев. А демократам, даже если они захотят сделать больше, будет сложнее провести необходимые законопроекты.