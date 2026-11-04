Выборы в Конгресс США преподнесли Трампу неприятный финансовый сюрприз: что произошло

Пока американцы подсчитывают голоса на промежуточных выборах, бизнес Дональда Трампа столкнулся с неприятным поворотом на рынке — после завершения основных торгов акции его компании пошли вниз, а связанный с ним мемкоин также потерял в цене.

Акции Trump Media & Technology Group, компании, связанной с президентом США Дональдом Трампом, начали дешеветь во время внебиржевых торгов после завершения основной торговой сессии 3 ноября. Одновременно снизилась и стоимость криптовалюты Official Trump (TRUMP), связанной с американским президентом. Падение котировок произошло, когда в США начали поступать первые результаты голосования, а в отдельных штатах лидировали кандидаты от Демократической партии.

Итак, по данным Yahoo Finance — котировки DJT: на основной сессии 3 ноября акции Trump Media & Technology Group выросли на 5,12 %, до 5,95 доллара, а на дополнительных торгах снизились до 5,88 доллара, или на 1,18 %.

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В то же время на криптовалютном рынке дешевел мем-коин Official Trump (TRUMP), связанный с президентом США. По данным CoinPaprika, по состоянию на 1:26 по UTC 4 ноября его цена составляла около 1,516 доллара. Суточное снижение достигло почти 5%.

Отметим, что за последние 24 часа его цена колебалась в диапазоне от 1,506 до 1,617 доллара. Мемкоин TRUMP был запущен в январе 2025 года, накануне инаугурации Дональда Трампа.

Чем занимается компания Трампа

Trump Media & Technology Group (TMTG) — американская публичная компания, акции которой торгуются на фондовой бирже Nasdaq под биржевым символом DJT. Её главный актив — социальная сеть Truth Social, которую Дональд Трамп использует для общения со сторонниками и публикации политических заявлений. Кроме того, компания развивает стриминговую платформу Truth+, ориентированную на видеоконтент, а также финансовое направление Truth.Fi, связанное с финансовыми услугами и инвестиционными продуктами.

Компания имеет прямую финансовую связь с Дональдом Трампом, несмотря на то что он занимает пост президента США. По данным Reuters, семейный траст Трампа владеет примерно 41 % акций Trump Media. Из-за этой доли изменения рыночной стоимости компании могут влиять на стоимость активов, связанных с президентом. В то же время колебания цены акций не означают автоматического изменения его личных доходов на такую же сумму: реальный финансовый результат зависит от стоимости пакета акций и других обстоятельств.

Как проходят промежуточные выборы в США

Голосование состоялось 3 ноября. Американцы выбирали весь состав Палаты представителей — 435 депутатов, а также 35 сенаторов. На тот момент республиканцы контролировали обе палаты Конгресса, поэтому результаты выборов могли изменить расклад сил в Вашингтоне.

По предварительным результатам, демократы одержали несколько важных побед. В частности, бывший губернатор Северной Каролины Рой Купер победил республиканца Майкла Уотли и обеспечил демократам место в Сенате. В Джорджии сенатор-демократ Джон Оссофф переизбрался на новый срок, а в Нью-Гэмпшире победу одержал Крис Паппас.

Подсчёт голосов всё ещё продолжается, поэтому говорить об окончательном распределении мест в Конгрессе пока рано. Демократам необходимо получить как минимум три дополнительных места в Палате представителей и четыре — в Сенате, чтобы обеспечить себе большинство в обеих палатах.

Отметим, что финансовые рынки внимательно следят за результатами промежуточных выборов. Как сообщало агентство Reuters, на фоне первых успехов демократов фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,8%, а на Nasdaq — на 1,8%. Похоже, инвесторы опасаются, что переход контроля над Конгрессом к демократам может усилить политическое противостояние, затруднить принятие законов и повлиять на регулирование технологического и криптовалютного секторов.

Напомним, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Дональду Трампу возглавить ООН, заявив, что американский лидер сможет активизировать работу организации и выдвинуть новые инициативы.

Кроме того, Фокус писал, что Путин больше не верит Трампу и хочет усилить удары по энергетике Украины.