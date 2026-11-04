Вибори до Конгресу США принесли Трампу неприємний фінансовий сюрприз: що сталося

Поки американці рахують голоси на проміжних виборах, бізнес Дональда Трампа зіткнувся з неприємним поворотом на ринку — після завершення основних торгів акції його компанії пішли вниз, а пов’язаний із ним мемкоїн також втратив у ціні.

Акції Trump Media & Technology Group, компанії, пов’язаної з президентом США Дональдом Трампом, почали дешевшати під час позабіржових торгів після завершення основної торгової сесії 3 листопада. Одночасно знизилася й вартість криптовалюти Official Trump (TRUMP), пов’язаної з американським президентом. Падіння котирувань відбулося, коли в США почали надходити перші результати голосування, а в окремих штатах лідирували кандидати від Демократичної партії.

Отож, за даними Yahoo Finance — котирування DJT, на основній сесії 3 листопада акції Trump Media & Technology Group зросли на 5,12%, до $5,95, а на додаткових торгах знизилися до $5,88 або на 1,18%.

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Водночас на криптовалютному ринку дешевшав мемкоїн Official Trump (TRUMP), який пов’язаний із президентом США. За даними CoinPaprika, станом на 1:26 за UTC 4 листопада його ціна становила близько 1,516 долара. Добове зниження сягнуло майже 5%.

Зазначимо, що протягом останніх 24 годин його ціна коливалася в межах від 1,506 до 1,617 долара. Мемкоїн TRUMP запустили в січні 2025 року, напередодні інавгурації Дональда Трампа.

Чим займається компанія Трампа

Trump Media & Technology Group (TMTG) — американська публічна компанія, акції якої торгуються на фондовій біржі Nasdaq під біржовим символом DJT. Її головний актив — соціальна мережа Truth Social, яку Дональд Трамп використовує для спілкування з прихильниками та публікації політичних заяв. Крім того, компанія розвиває стримінгову платформу Truth+, орієнтовану на відеоконтент, а також фінансовий напрям Truth.Fi, пов’язаний із фінансовими послугами та інвестиційними продуктами.

Компанія має безпосередній фінансовий зв’язок із Дональдом Трампом, хоча він обіймає посаду президента США. За даними Reuters, сімейний траст Трампа володіє приблизно 41% акцій Trump Media. Через цю частку зміни ринкової вартості компанії можуть впливати на вартість активів, пов’язаних із президентом. Водночас коливання ціни акцій не означають автоматичної зміни його особистих доходів на таку саму суму: реальний фінансовий результат залежить від вартості пакета акцій та інших обставин.

Як проходять проміжні вибори у США

Голосування відбулося 3 листопада. Американці обирали весь склад Палати представників — 435 депутатів, а також 35 сенаторів. Республіканці на той момент контролювали обидві палати Конгресу, тому результати виборів могли змінити баланс сил у Вашингтоні.

За першими результатами, демократи здобули кілька важливих перемог. Зокрема, колишній губернатор Північної Кароліни Рой Купер переміг республіканця Майкла Вотлі та забезпечив демократам місце в Сенаті. У Джорджії сенатор-демократ Джон Оссофф переобрався на новий термін, а в Нью-Гемпширі перемогу здобув Кріс Паппас.

Підрахунок голосів все ще триває, тому говорити про остаточний розподіл місць у Конгресі наразі зарано. Демократам потрібно отримати щонайменше три додаткові місця в Палаті представників і чотири — у Сенаті, щоб здобути більшість в обох палатах.

Зазначимо, що результати проміжних виборів уважно відстежують фінансові ринки. Як повідомляло агентство Reuters, на тлі перших успіхів демократів ф'ючерси на індекс S&P 500 знизилися на 0,8%, а на Nasdaq — на 1,8%. Схоже, інвестори побоюються, що перехід контролю над Конгресом до демократів може посилити політичне протистояння, ускладнити ухвалення законів і вплинути на регулювання технологічного та криптовалютного секторів.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Дональду Трампу очолити ООН, заявивши, що американський лідер зможе активізувати роботу організації та запропонувати нові ініціативи.

Також Фокус писав, що Путін більше не вірить Трампу і хоче посилити атаки по енергетиці України.