"Розворушить це болото": Лукашенко знайшов для Трампа "тепле місце" за межами Білого дому

Дональд Трамп може отримати несподівану пропозицію щодо кар’єри після Білого дому — Олександр Лукашенко вже придумав, де американський президент міг би "розворушити болото" і кому варто довірити керівництво ООН.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував президенту США Дональду Трампу очолити Організацію Об’єднаних Націй (ООН). На його думку, американський лідер міг би активізувати роботу організації та запропонувати нові ініціативи. Про це Лукашенко заявив 3 листопада під час спілкування з представниками Ізраїлю на полях IV Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки. Відео з його словами опублікував близький до білоруської президентської пресслужби Telegram-канал "Пул першого".

Під час розмови Лукашенко заявив, що підтримує американського президента на всі 100% і не приховує цього. Він нагадав, що відкрито виступав на його підтримку під час виборів у США.

Видео дня

"Я ж "трампіст". Я ж його підтримував публічно на виборах", — сказав білоруський лідер.

Після цього Лукашенко припустив, що Трамп міг би очолити ООН. За його словами, це дало б організації новий імпульс і сприяло появі нових пропозицій щодо міжнародних питань.

"Ось його треба в Організацію Об’єднаних Націй керувати. Він там розворушить це болото швидко. Він стільки ініціатив нам підкине", — заявив Лукашенко.

Водночас пропозиція Лукашенка щодо посади генерального секретаря ООН була його власною заявою. Під час виступу він не повідомляв про офіційну кандидатуру Трампа на цю посаду чи про будь-які офіційні домовленості щодо його призначення.

До речі, у попередніх заявах білоруський лідер підтримував підхід Дональда Трампа до врегулювання міжнародних конфліктів і критикував рішення не присуджувати йому Нобелівську премію миру. На думку Лукашенка, саме американський президент стримує Європу від ядерної війни.

Дана заява пролунала на полях IV Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки, яка проходить 3–4 листопада. Захід присвячений питанням міжнародної та регіональної безпеки й відносинам між державами.

Чи може Трамп стати генсеком ООН

Пропозиція Лукашенка пролунала на тлі підготовки до обрання нового генерального секретаря ООН. Повноваження нинішнього очільника організації Антоніу Гутерреша завершуються 31 грудня 2026 року, новий генсек має розпочати роботу 1 січня 2027-го.

За правилами ООН, кандидатуру має висунути держава або кілька держав-членів організації. Далі Рада Безпеки ООН рекомендує претендента Генеральній Асамблеї, яка ухвалює рішення про призначення. Водночас вирішальне значення має позиція п’яти постійних членів Ради Безпеки — США, Великої Британії, Франції, Китаю та Росії, адже кожен із них може заблокувати кандидатуру правом вето. Тож, попри пропозицію Лукашенка, для призначення Трампа генсеком ООН потрібне проходження встановленої процедури, а сама заява білоруського лідера не свідчить про наявність відповідних домовленостей.

Нагадаємо, нещодавно Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив російського дипломата Гліба Десятникова помічником генсека з питань розмінування та поліції в Департаменті миротворчих операцій. Десятников має 35-річний стаж роботи в МЗС РФ, раніше був послом Росії в Йорданії та працював над питаннями Близького Сходу й Азії.

Також Фокус повідомляв, що представники адміністрації Дональда Трампа просувають ідею висунути експрем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН за підтримки США, Росії та Китаю. За попередньою інформацією, Москва й Пекін уже підтримали цю ідею, однак остаточного рішення ще немає.