35 років біля Лаврова: генсек ООН призначив дипломата РФ помічником з миротворчого розмінування

Російський дипломат з 35-річним стажем Гліб Десятников став помічником генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, повідомили в організації. Представник країни-агресора керуватиме миротворчим розмінуванням та поліцією. Чим займався Десятников до появи в ООН та чи причетний до російської пропаганди?

Гліб Десятников очолить напрямок розмінування та поліції у Департаменті миротворчих операцій ООН, ідеться на порталі міжнародної організації. Наводиться коротка біографіка російського дипломата, який 35 років працює у МЗС РФ та займався питаннями Близько Сходу та Азії.

У заяві ООН пояснили, чому Десятников став помічником Антоніу Гутерреша з миротворчого розмінування. Вказано, що дипломат багато років працював у регіонах, які постраждали від конфліктів, та має досвід міжнародного співробітництва. Остання його посада — посол РФ у Йорданії.

Департамент миротворчих операцій (Department of Peace Operations, DPO), до якого буде причетним Десятников, займається розгортанням миротворчих місій по усій планеті, забезпечує захист цивільного населення, роззброєнням та демобілізацією. Російський дипломат наглядатиме за місіями з розмінування ООН, за поліцейською діяльністю у зонах конфліктів, за роззброєнням та контролем над зброєю.

Видео дня

Гліб Десятников — це 60-річний дипломат, який перед посадою посла РФ у Йорданії вже працював в ООН: був радником з питань Близького Сходу та Північної Африки у 2004-2010 роках. Перед цим — чотири роки роботи в МЗС РФ (займався Іраком та Йорданією) та інші посади. Крім того, російський дипломат входив до складу спецкомісії ООН з питань Іраку.

ООН та РФ — Гліб Десятников, посол в Йорданії Фото: РИА Новости

На сторінці Facebook посольства РФ в Йорданії — інформація про активності Десятникова під час перебування на посаді. Серед заходів, організованих дипустановою РФ, — проведення пропагандистського параду "Бессмертный полк" з нагоди 9 травня, зустрічі з молоддю у місцевих університетах, відвідування збройних виставок, контакти з Китаєм тощо.

ООН та РФ — Гліб Десятников на пропагандистському заході на 9 травня Фото: Посольство РФ в Йорданії / Facebook

ООН та РФ — Гліб Десятников на виставці зброї в Йорданії Фото: Посольство РФ в Йорданії / Facebook

ООН та РФ — деталі

Тим часом ООН опублікувало низку звітів про злочини РФ під час російсько-української війни. У 2025 році Гутерреш презентував звіт про ступінь замінування у різних країнах світу: щодо України вказано, що небезпечними є 10% території, при чому більша частина — це родючі сільськогосподарські угіддя. Орієнтовна площа, на якій слід провести миротворче розмінування через війну РФ проти України, — близько 140 тис. кв. км.

Зазначимо, у травня 2026 року польське видання Rzeczpospolita написало, що забруднення мінами та снарядами РФ, які не розірвались, в Україні може досягати 25% території. Також вказано, що на розмінування може знадобитись близько 10 років.

Нагадуємо, 27 жовтня комісія ООН відреагувала на удар РФ по українській енергетиці.