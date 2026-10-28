35 лет рядом с Лавровым: генсек ООН назначил дипломата РФ помощником по разминированию

Российский дипломат с 35-летним стажем Глеб Десятников стал помощником генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, сообщили в организации. Представитель страны-агрессора будет курировать миротворческие операции по разминированию и полицию. Чем занимался Десятников до прихода в ООН и причастен ли он к российской пропаганде?

Глеб Десятников возглавит направление по разминированию и полиции в Департаменте миротворческих операций ООН, говорится на портале международной организации. Приводится краткая биография российского дипломата, который 35 лет работает в МИД РФ и занимался вопросами Ближнего Востока и Азии.

В заявлении ООН объяснили, почему Десятников стал помощником Антониу Гутерреша по вопросам миротворческого разминирования. Отмечается, что дипломат много лет работал в регионах, пострадавших от конфликтов, и имеет опыт международного сотрудничества. Его последняя должность — посол РФ в Иордании.

Департамент миротворческих операций (Department of Peace Operations, DPO), в котором будет работать Десятников, занимается развертыванием миротворческих миссий по всему миру, обеспечивает защиту гражданского населения, а также занимается разоружением и демобилизацией. Российский дипломат будет курировать миссии ООН по разминированию, полицейскую деятельность в зонах конфликтов, а также вопросы разоружения и контроля над оружием.

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Глеб Десятников — 60-летний дипломат, который до назначения на должность посла РФ в Иордании уже работал в ООН: в 2004-2010 годах занимал должность советника по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки. До этого — четыре года работы в МИД РФ (занимался Ираком и Иорданией) и другие должности. Кроме того, российский дипломат входил в состав спецкомиссии ООН по Ираку.

ООН и РФ — Глеб Десятников, посол в Иордании Фото: РИА Новости

На странице посольства РФ в Иордании в Facebook — информация о деятельности Десятникова во время пребывания в должности. Среди мероприятий, организованных дипломатическим представительством РФ, — проведение пропагандистского парада "Бессмертный полк" по случаю 9 мая, встречи с молодежью в местных университетах, посещение военных выставок, контакты с Китаем и т. д.

ООН и РФ — Глеб Десятников на пропагандистском мероприятии 9 мая Фото: Посольство РФ в Иордании / Facebook

ООН и РФ — Глеб Десятников на выставке оружия в Иордании Фото: Посольство РФ в Иордании / Facebook

ООН и РФ — подробности

Между тем ООН опубликовала ряд отчетов о преступлениях РФ в ходе российско-украинской войны. В 2025 году Гутерриш представил отчет о степени заминированности в разных странах мира. В отношении Украины указано, что опасными являются 10 % территории, причем большая часть — это плодородные сельскохозяйственные угодья. Ориентировочная площадь, на которой необходимо провести миротворческое разминирование в связи с войной РФ против Украины, — около 140 тыс. кв. км.

Отметим, что в мае 2026 года польское издание Rzeczpospolita сообщило, что площадь территории Украины, загрязненной неразорвавшимися минами и снарядами РФ, может достигать 25%. Также указано, что на разминирование может потребоваться около 10 лет.

Напоминаем, что 27 октября комиссия ООН отреагировала на удар РФ по украинской энергетике.