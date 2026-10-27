Удары по украинскому свету и теплу: ООН признала действия РФ преступлениями против человечности

Удары по украинской энергетике были не случайными, а частью государственной политики РФ — к такому выводу пришла Независимая международная комиссия ООН по расследованию. В докладе Генеральной Ассамблее действия России названы военными преступлениями и преступлениями против человечности, а отдельное заключение касается торговли людьми.

Атаки России на украинскую энергетику являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в виде других бесчеловечных деяний. Такой вывод содержится в новом докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, который был передан Генеральной Ассамблее, сообщают в ООН.

Комиссия установила, что российские власти целенаправленно наносили удары по гражданским объектам и непрерывно атаковали энергетическую инфраструктуру. Отдельный пункт посвящен торговле людьми: в российские вооруженные силы вербовали мужчин, которые в разных странах стали жертвами такой торговли, и это признано нарушением международного права в области прав человека.

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Расследование охватило последствия массированных ударов для гражданского населения — прежде всего в течение суровой зимы 2025–2026 годов, а также совокупный эффект атак, продолжающихся с осени 2022 года. С годами волны обстрелов, во время которых одновременно применялись сотни дронов и ракет, становились все чаще и мощнее, охватывали большую территорию и наносили энергетическому сектору значительный ущерб. Ключевым для юридической оценки стал вывод о наличии умысла.

"Российские командиры, отдавшие приказы о проведении атак, осознавали, что объекты теплоснабжения, которые они выбирали в качестве целей в крупных населённых пунктах, являются жизненно необходимыми для гражданского населения, особенно зимой. Российские власти официально заявляли о намерении продолжать атаки и ссылались на планы их проведения. Комиссия пришла к выводу, что российские власти совершили военные преступления, умышленно направляя атаки на гражданские объекты", — отмечается в докладе.

Следователи пришли к выводу, что обстрелы велись по заранее определенной линии, а не были следствием боевой необходимости.

"Собранные доказательства свидетельствуют о том, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины осуществлялись целенаправленно, в соответствии с государственной политикой, направленной на лишение гражданского населения электроэнергии и других жизненно необходимых услуг, зависящих от энергоснабжения, и причинение ему страданий. Комиссия пришла к выводу, что российские власти совершили преступления против человечности в виде других бесчеловечных деяний", — говорится в сообщении.

Доказательную базу составили показания 255 человек, переживших зиму в описанных условиях в Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Запорожской и Житомирской областях, а также данные украинских органов власти, врачей и неправительственных организаций.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребекка Гринспан призвала организацию избавиться от страха перед неудачами и провести кардинальные реформы, заявив, что ради мира пришло время рисковать дипломатическими поражениями.

Также сообщалось, что в администрации Дональда Трампа продвигают идею выдвижения общего кандидата на пост генерального секретаря ООН от США, России и Китая. На эту роль предлагают венгерского политика Виктора Орбана, известного своей пророссийской позицией.