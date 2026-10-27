Удари по українському світлу й теплу: комісія ООН визнала дії РФ злочинами проти людяності

Удари по українській енергетиці були не випадковими, а частиною державної політики РФ – такого висновку дійшла Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування. У доповіді Генеральній Асамблеї дії Росії названі воєнними злочинами та злочинами проти людяності, а окремий висновок стосується торгівлі людьми.

Атаки Росії на українську енергетику є воєнними злочинами та злочинами проти людяності у вигляді інших нелюдських діянь. Такий висновок міститься в новій доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України, яку передали Генеральній Асамблеї, повідомляють в ООН.

Комісія встановила, що російська влада умисно спрямовувала удари на цивільні об'єкти й безперервно атакувала енергетичну інфраструктуру. Окремим пунктом ідеться про торгівлю людьми: до російських збройних сил вербували чоловіків, які в різних країнах стали жертвами такої торгівлі, і це визнано порушенням міжнародного права прав людини.

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Розслідування охопило наслідки масованих ударів для цивільного населення – передусім упродовж складної зими 2025–2026 років, а також сукупний ефект атак, що тривають із осені 2022-го. З роками хвилі обстрілів, під час яких одночасно застосовували сотні дронів і ракет, ставали частішими та потужнішими, охоплювали більшу територію й завдавали енергетичному сектору значних збитків. Ключовим для юридичної оцінки став висновок про умисел.

"Російські командири, які віддавали накази про здійснення атак, усвідомлювали, що об'єкти теплопостачання, які вони обирали за цілі у великих населених пунктах, є життєво необхідними для цивільного населення, особливо взимку. Російська влада офіційно заявляла про намір продовжувати атаки та посилалася на плани їх здійснення. Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи напади на цивільні об'єкти", – зазначається в доповіді.

Слідчі дійшли висновку, що обстріли велися за наперед визначеною лінією, а не були наслідком бойової необхідності.

"Зібрані докази свідчать про те, що атаки на енергетичну інфраструктуру України здійснювалися цілеспрямовано, відповідно до державної політики, спрямованої на позбавлення цивільного населення електроенергії та інших життєво необхідних послуг, що залежать від енергопостачання і заподіяння йому страждань. Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діянь", – ідеться в повідомленні.

Доказову базу склали свідчення 255 людей, які пережили зиму в описаних умовах у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Запорізькій та Житомирській областях, а також дані українських органів влади, лікарів і неурядових організацій.

Раніше повідомлялося, що кандидатка на посаду генерального секретаря ООН Ребека Ґрінспан закликала організацію позбутися страху перед невдачами й кардинально реформуватися, заявивши, що заради миру настав час ризикувати дипломатичними поразками.

Також повідомлялося, що в адміністрації Дональда Трампа просувають ідею спільного кандидата на посаду генсека ООН від США, Росії та Китаю. На цю роль пропонують угорського політика Віктора Орбана, відомого проросійською позицією.