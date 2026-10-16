Фаворитка на посаду генсека ООН назвала те, що заважає зупинити війну в Україні, — Reuters

Кандидатка на посаду генсека ООН Ребека Ґрінспан заявила, що настав час ризикувати дипломатичними поразками заради миру, закликаючи ООН здолати страх перед невдачами та кардинально реформувати організацію.

Ребека Ґрінспан, яка є головною претенденткою на посаду Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, заявила, що ООН стала надто обережною і виявляє страх перед ризиками. Вона наголосила, що новий очільник організації має бути готовим брати на себе дипломатичні невдачі та пробувати знову задля досягнення миру. Про це політикиня та економістка повідомила в інтерв'ю агентству Reuters.

Так, напередодні нового голосування у Раді Безпеки ООН, призначеного на п'ятницю, Ребека Ґрінспан закликала реформувати структуру ООН, скоротити бюрократію та зробити миротворчість головним напрямом роботи організації.

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Голосування, заплановане на 16 жовтня, має допомогти визначити рівень підтримки претендентів. За даними Reuters, цього разу вперше хочуть використати бюлетені різних кольорів, які дадуть змогу зрозуміти, чи виступає проти кандидата одна з держав із правом вето. Якщо Ґрінспан оберуть, вона стане першою жінкою на посаді генерального секретаря ООН. І, судячи з її нинішніх заяв, на ООН чекатимуть серйозні зміни.

Що заявила кандидатка на посаду генсека ООН

Колишня віцепрезидентка Коста-Рики Ребека Ґрінспан заявила в інтерв’ю Reuters 15 жовтня, що Організація Об’єднаних Націй стала надто обережною у своїх діях. На її думку, наступний генеральний секретар має бути готовим до невдач у дипломатії, але не відмовлятися від спроб знайти рішення.

"Я думаю, що ООН стала надто схильною уникати ризиків", — сказала Ґрінспан.

Вона також наголосила, що організація повинна бути готовою до негативної реакції на свої ініціативи та продовжувати роботу навіть після невдалих спроб.

"Ви маєте взяти на себе ціну відмови, ціну невдачі й спробувати знову. У цьому полягає робота ООН", — пояснила кандидатка.

Скорочення штату та боротьба з бюрократією

Окрему увагу Ґрінспан приділила внутрішнім проблемам організації. За її словами, ООН потрібно скоротити кількість посад, зменшити бюрократичні процедури та припинити дублювання роботи між різними структурами.

При цьому Ґрінспан вважає, що для ефективного функціонування ООН має не просто урізати бюджет, а й проводити системні реформи.

"Скорочення витрат — це ще не все. Так, можна урізати кошти і зробити тільки гірше. Якщо ви не проводите реформи, ви робитимете все гірше, ніж раніше. Саме тому я говорю про про зміну фокуса", — пояснила кандидатка.

Як приклад Ґрінспан навела свій досвід керівництва Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), де їй вдалося скоротити 20% посад, одночасно підвищивши ефективність роботи.

Вона також підтримала зауваження посла США в ООН Майка Волтца щодо надмірної бюрократії та дублювання функцій всередині організації. Ґрінспан заявила, що у разі обрання призначить у своєму офісі відповідальну особу, яка впроваджуватиме необхідну дисципліну для виконання мандатів.

Роль ООН у конфліктах

70-річна колишня віцепрезидентка Коста-Рики зазначила, що наразі ООН опинилася на узбіччі в питаннях врегулювання війни Росії проти України та конфлікту на Близькому Сході. За її словами, ООН має відігравати активнішу роль у врегулюванні міжнародних конфліктів. Для цього, на її думку, потрібно активніше використовувати посередництво, дипломатію та механізми запобігання конфліктам.

Ґрінспан наголосила, що організація вже має необхідні знання, інформацію та фахівців, які працюють безпосередньо в регіонах конфліктів. Проблема, за її оцінкою, полягає в тому, щоб об’єднати ці ресурси й забезпечити ефективніше керівництво.

Вона також виступила за гнучкіший підхід до миротворчих операцій. Якщо традиційна миротворча місія ООН не може працювати в певних умовах, організація, на її думку, має шукати альтернативні формати співпраці з державами та міжнародними партнерами.

Як приклад ефективної дипломатії Ґрінспан навела свою участь у переговорах щодо Чорноморської зернової ініціативи, укладеної у 2022 році. Угода дала змогу організувати експорт українського зерна морським шляхом попри повномасштабну війну Росії проти України.

"Ми не виходили до преси… Це була тиха дипломатія, яка спрацювала. Мова йде не про повну гармонію в міжнародних справах, а про досягнення конкретних результатів", — зауважила вона.

Вона додала, що миротворчі зусилля та медіація мають бути в центрі діяльності ООН, а організації потрібне лідерство, здатне об'єднати вже наявні ресурси.

Чи може Ґрінспан очолити ООН

Ребека Ґрінспан є однією з головних претенденток на посаду генерального секретаря ООН, який має змінити Антоніу Гутерріша після завершення його другого п’ятирічного терміну 31 грудня 2026 року.

Коста-Рика офіційно висунула її кандидатуру у березні 2026 року. До цього вона обіймала посаду віцепрезидентки своєї країни, а з 2021 року очолювала ЮНКТАД — Конференцію ООН з торгівлі та розвитку.

За інформацією дипломатів, на яку посилається Reuters, Ґрінспан випереджала інших кандидатів у чотирьох із п’яти неформальних голосувань у Раді Безпеки ООН. Під час останнього такого опитування вона отримала дев’ять голосів на підтримку. Для отримання рекомендації кандидату необхідно здобути щонайменше 9 із 15 голосів членів Ради Безпеки та не отримати жодного "проти" від постійних членів (США, Китай, РФ, Франція, Велика Британія).

Голосування у п'ятницю вперше пройде з використанням кольорових бюлетенів, які покажуть, чи скористався хтось із п'яти постійних членів правом вето.

Ґрінспан зазначила, що не виключає голосу "проти" від країни з правом вето, проте наголосила, що подібні перешкоди долала й у минулих виборчих перегонах.

Вона також очікує, що після п'ятничного голосування у боротьбу можуть вступити нові кандидати, і підсумувала: "Гра ще не закінчена — ми маємо продовжувати працювати".

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що Москва досягне цілей своєї так званої "СВО" проти України. За його словами, після цього нібито має "відновитися мирне життя", водночас глава російського МЗС повторив пропагандистські тези Кремля щодо війни.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що війну Росії проти України можна завершити значно швидше, та натякнув на власний шлях до миру. Також він розповів про зовнішньополітичні пріоритети Вашингтона й назвав США сильнішими, ніж будь-коли раніше.