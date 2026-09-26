"Цілі РФ будуть досягнуті": Лавров висловився про війну в Україні в ООН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Росія досягне цілей своєї так званої "СВО" проти України, після чого "відновиться мирне життя".

Глава ворожого МЗС повторив пропагандистські тези під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Лавров — про "цілі СВО"

Лавров заявив, що цілі так званої "спеціальної воєнної операції" будуть досягнуті "незалежно від будь-яких обставин", а "загрози безпеці РФ" — усунені. Ця риторика є частиною офіційного наративу Кремля, який Москва давно використовує для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.

Росія ж відмовляється робити будь-які "паузи" у бойових діях на час можливих переговорів.

Зокрема, Лавров традиційно звинуватив країни Європейського Союзу та США у спробах "зірвати мирне врегулювання", постачанні зброї Україні та підтримці Києва.

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Окрім цього, російський міністр висловив невдоволення позицією Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, звинувативши організацію у нібито "вибірковому" застосуванні принципів Статуту ООН.

Водночас українська сторона на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Володимиром Зеленським наголошує на готовності до конструктивних кроків задля досягнення тривалого і справедливого миру на основі української "Формули миру".

Зустріч з німецьким міністром

Також 26 вересня в ході тижня високого рівня 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Лавров провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, у ході якої торкалися двосторонні відносини і ситуація навколо України.

"З цих та інших питань Й.Вадефуль підтвердив публічну позицію уряду ФРН, що неодноразово викладалася", — зазначили в Telegram-каналі МЗС Росії.

Це вперше з 2022 року зустрілися міністри закордонних справ РФ і Німеччини.

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Лавров заявив про "серйозні питання" до військово-біологічної активності окремих держав за кордоном, але не назвав конкретних країн і не навів доказів своїх тверджень.

Раніше у Лаврова здали нерви в Індії. Коли у журналіста спрацьовував перекладач на телефоні, глава МЗС РФ зажадав заховати смартфон, або охорона "дістане зброю".

За словами міністра закордонних справ РФ, вони начебто готові розпочати переговори з Україною. Однак навіть під час їхнього проведення Москва не планує "заморожувати" бойові дії.