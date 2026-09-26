Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Россия достигнет целей своей так называемой "СВО" против Украины, после чего "восстановится мирная жизнь".

Глава МИД вражеского государства повторил пропагандистские тезисы во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Лавров — о "целях СВО"

Лавров заявил, что цели так называемой "специальной военной операции" будут достигнуты "независимо от каких-либо обстоятельств", а "угрозы безопасности РФ" — устранены. Эта риторика является частью официального нарратива Кремля, который Москва давно использует для оправдания полномасштабного вторжения в Украину.

Россия же отказывается делать какие-либо "паузы" в боевых действиях на время возможных переговоров.

В частности, Лавров, как обычно, обвинил страны Европейского Союза и США в попытках "сорвать мирное урегулирование", поставках оружия Украине и поддержке Киева.

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Кроме того, российский министр выразил недовольство позицией Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, обвинив организацию в якобы "избирательном" применении принципов Устава ООН.

В то же время украинская сторона во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским подчеркивает готовность к конструктивным шагам ради достижения прочного и справедливого мира на основе украинской "Формулы мира".

Встреча с немецким министром

Кроме того, 26 сентября в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Лавров провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины.

"По этим и другим вопросам Й. Вадефуль подтвердил публичную позицию правительства ФРГ, которая неоднократно озвучивалась", — отметили в Telegram-канале МИД России.

Это была первая встреча министров иностранных дел РФ и Германии с 2022 года.

Напомним, Фокус ранее сообщал, что:

Лавров заявил о "серьезных вопросах" в отношении военно-биологической деятельности отдельных государств за рубежом, но не назвал конкретных стран и не привел доказательств своих утверждений.

Ранее у Лаврова не выдержали нервы в Индии. Когда у журналиста сработал переводчик на телефоне, глава МИД РФ потребовал спрятать смартфон, иначе охрана "достанет оружие".

По словам министра иностранных дел РФ, они якобы готовы начать переговоры с Украиной. Однако даже во время их проведения Москва не планирует "замораживать" боевые действия.