"Отдайте телефон, иначе они достанут оружие": Лавров устроил скандал в Индии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил журналисту во время пресс-конференции в столице Индии Нью-Дели после того, как в зале у него несколько раз громко включился перевод на телефоне.

Об этом сообщило российское агенство "РИА Новости".

По данным агенства, инцидент произошел во время выступления Лаврова, когда журналист включил громкий перевод на телефоне. Министр несколько раз просил убрать звук и обращался к охране из-за шума в зале.

"Если вы не отдадите свой телефон, они достанут оружие", — сказал Лавров журналисту после повторного замечания.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что никого из зала не выводили. По ее словам, после нескольких просьб журналист отложил телефон, и дальше пресс-конференция проходила без инцидентов.

Лавров находится с трехдневным визитом в Нью-Дели, где участвует в мероприятиях БРИКС и проводит переговоры с представителями Индии, Таиланда, Египта, Ирана и Малайзии.

Напомним, Индия отказалась покупать российский сжиженный природный газ, который находится под санкциями США. Из-за этого танкер Kunpeng с грузом с российского завода "Портовая" изменил маршрут и остался вблизи Сингапура без определенного пункта назначения, сообщает Reuters.

По данным агентства, Нью-Дели готов покупать только тот российский СПГ, который не подпадает под санкции. В то же время Индия продолжает активно импортировать российскую нефть.

Недавно Сергей Лавров заявил, что США якобы хотят выкупить часть газопроводов "Северный поток", которые принадлежали европейским компаниям, и взять под контроль поставки газа в Европу. По словам Лаврова, в случае возобновления "Северных потоков" цены на газ для Германии якобы будут определять уже американцы.