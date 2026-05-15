"Віддайте телефон, інакше вони дістануть зброю": Лавров влаштував скандал в Індії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив журналісту під час пресконференції в столиці Індії Нью-Делі після того, як у залі у нього кілька разів голосно увімкнувся переклад на телефоні.

Про це повідомило російське агенство “РИА Новости”.

За даними агенства, інцидент стався під час виступу Лаврова, коли журналіст увімкнув гучний переклад на телефоні. Міністр кілька разів просив прибрати звук і звертався до охорони через шум у залі.

“Якщо ви не віддасте свій телефон, вони дістануть зброю”, — сказав Лавров журналісту після повторного зауваження.

Пізніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нікого із залу не виводили. За її словами, після кількох прохань журналіст відклав телефон, і далі пресконференція проходила без інцидентів.

Лавров перебуває з триденним візитом у Нью-Делі, де бере участь у заходах БРІКС та проводить переговори з представниками Індії, Тайланда, Єгипту, Ірану і Малазії.

Нагадаємо, Індія відмовилася купувати російський скраплений природний газ, який перебуває під санкціями США. Через це танкер Kunpeng із вантажем із російського заводу “Портовая” змінив маршрут і залишився поблизу Сінгапуру без визначеного пункту призначення, повідомляє Reuters.

За даними агентства, Нью-Делі готовий купувати лише той російський СПГ, який не підпадає під санкції. Водночас Індія продовжує активно імпортувати російську нафту.

Нещодавно Сергій Лавров заявив, що США нібито хочуть викупити частину газопроводів “Північний потік”, які належали європейським компаніям, і взяти під контроль постачання газу до Європи. За словами Лаврова, у разі відновлення “Північних потоків” ціни на газ для Німеччини нібито визначатимуть уже американці.