Танкер завис біля Сінгапуру: Росія не змогла продати Індії підсанкційний газ, — Reuters

Індія відмовилася купувати російський скраплений природний газ, який перебуває під санкціями США, попри дефіцит енергоносіїв через ситуацію на Близькому Сході. Через це танкер із російським СПГ, який прямував до Індії, залишився без визначеного пункту призначення.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За їхніми словами, Індія намагається балансувати між потребою в енергоресурсах і ризиками через американські санкції проти російського СПГ.

За даними Reuters, у середині квітня танкер Kunpeng із вантажем із російського заводу “Портовая” у Балтійському морі вказав Індію як пункт призначення. Однак після зриву переговорів судно змінило маршрут і зараз перебуває поблизу Сінгапуру без оголошеного напрямку. Джерело агентства зазначило, що вантаж намагалися оформити як неросійський, але його все одно відстежили.

Індія повідомила про відмову купувати підсанкційний СПГ заступнику міністра енергетики РФ Павлу Сорокіну під час його візиту 30 квітня. Тоді він зустрічався з індійським міністром нафти і природного газу Хардіпом Сінгхом Пурі. За словами співрозмовника Reuters, Сорокін може знову приїхати до Індії у червні для продовження переговорів.

Водночас Індія продовжує активно купувати російську нафту. Видання пише, що цьому сприяє тимчасове послаблення санкцій США, запроваджене через енергетичну кризу після війни між США, Ізраїлем та Іраном. Джерело агентства пояснило, що нафту легше приховувати через перевантаження між суднами у морі, тоді як маршрути СПГ значно простіше відстежити через супутники.

Індія готова купувати російський СПГ, який не підпадає під санкції, але більшість таких обсягів уже законтрактовані Європою. Також Москва намагається домовитися з Нью-Делі про довгострокові поставки газу та добрив, зокрема калію, фосфору і сечовини.

До загострення ситуації навколо Ормузької протоки Індія покривала імпортом половину власного споживання газу, і близько 60% цих поставок проходили саме через цей маршрут.

Нагадаємо, Bloomberg повідомляло, що Росія наростила доходи від експорту нафти до рекордного рівня з початку повномасштабної війни. Найбільшими покупцями російської нафти залишаються Індія та Китай, а збільшити поставки РФ змогла після відновлення роботи об’єктів, пошкоджених ударами українських дронів.

Проте через загострення ситуації навколо Ормузької протоки світовий нафтовий ринок знову опинився під тиском. Як писало Reuters, 4 травня ринки відреагували на заяву американських військових про вхід двох есмінців США з керованими ракетами до Перської затоки, а також про прохід ще двох американських кораблів через Ормузьку протоку.