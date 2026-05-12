Танкер завис возле Сингапура: Россия не смогла продать Индии подсанкционный газ, — Reuters

Индия отказалась покупать российский сжиженный природный газ, который находится под санкциями США, несмотря на дефицит энергоносителей из-за ситуации на Ближнем Востоке. Из-за этого танкер с российским СПГ, который направлялся в Индию, остался без определенного пункта назначения.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, Индия пытается балансировать между потребностью в энергоресурсах и рисками из-за американских санкций против российского СПГ.

По данным Reuters, в середине апреля танкер Kunpeng с грузом с российского завода "Портовая" в Балтийском море указал Индию в качестве пункта назначения. Однако после срыва переговоров судно изменило маршрут и сейчас находится вблизи Сингапура без объявленного направления. Источник агентства отметил, что груз пытались оформить как нерусский, но его все равно отследили.

Индия сообщила об отказе покупать подсанкционный СПГ заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину во время его визита 30 апреля. Тогда он встречался с индийским министром нефти и природного газа Хардипом Сингхом Пури. По словам собеседника Reuters, Сорокин может снова приехать в Индию в июне для продолжения переговоров.

В то же время Индия продолжает активно покупать российскую нефть. Издание пишет, что этому способствует временное ослабление санкций США, введенное из-за энергетического кризиса после войны между США, Израилем и Ираном. Источник агентства пояснил, что нефть легче скрывать из-за перегрузки между судами в море, тогда как маршруты СПГ значительно проще отследить через спутники.

Индия готова покупать российский СПГ, который не подпадает под санкции, но большинство таких объемов уже законтрактованы Европой. Также Москва пытается договориться с Нью-Дели о долгосрочных поставках газа и удобрений, в частности калия, фосфора и мочевины.

До обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Индия покрывала импортом половину собственного потребления газа, и около 60% этих поставок проходили именно через этот маршрут.

Напомним, Bloomberg сообщало, что Россия нарастила доходы от экспорта нефти до рекордного уровня с начала полномасштабной войны. Крупнейшими покупателями российской нефти остаются Индия и Китай, а увеличить поставки РФ смогла после восстановления работы объектов, поврежденных ударами украинских дронов.

Однако из-за обострения ситуации вокруг Ормузского пролива мировой нефтяной рынок снова оказался под давлением. Как писало Reuters, 4 мая рынки отреагировали на заявление американских военных о входе двух эсминцев США с управляемыми ракетами в Персидский залив, а также о проходе еще двух американских кораблей через Ормузский пролив.