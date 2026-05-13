"Ціни на газ диктуватимуть американці": США хочуть викупити частину "Північних потоків", — Лавров

США нібито хочуть взяти під контроль частину газопроводів "Північний потік", що належали європейським компаніям. У Росії заявляють, що Вашингтон зацікавлений у відновленні інфраструктури та прагне посилити свій вплив на постачання газу до Європи.

Як пише російське видання "РИА Новости", про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив в інтерв’ю телеканалу RT India.

За словами Лаврова, американська сторона нібито розглядає можливість відновлення "Північних потоків", три з чотирьох ниток яких були пошкоджені внаслідок вибухів. Він нагадав, що за президентства Джо Байдена у США неодноразово заявляли, що ці газопроводи більше не функціонуватимуть.

"Подивіться, як зараз американці планують відновити "Північні потоки" — два підірвані газопроводи. При цьому самі ж американці за президентства Джо Байдена заявляли, що ці газогони не працюватимуть. Тепер же вони звинувачують українців у підриві цих труб — із чотирьох ниток були пошкоджені три. І зараз американці хочуть викупити ту частину, яка належала європейським компаніям", — заявив він.

Водночас глава російського МЗС зазначив, що тепер у Вашингтоні, за його словами, відповідальність за підрив трубопроводів покладають на Україну. Також Лавров стверджує, що США зацікавлені у викупі частини газогонів, які належали європейським компаніям, причому за суму, значно нижчу від початкових інвестицій.

На його думку, у разі реалізації такого сценарію Німеччина може повернутися до використання російського газу через "Північний потік". Водночас, за його словами, умови та ціни на постачання в такому випадку визначатимуть уже не прямі домовленості між Росією та Німеччиною, а американська сторона, якщо отримає контроль над частиною інфраструктури.

"Якщо вони це зроблять, то змусить німців повернути собі своє національне достоїнство і сказати: добре, ми будемо користуватися цим газопроводом. Але ціни вже не будуть результатом домовленостей між постачальником — Росією та Німеччиною, а їх диктуватимуть американці, які викуплять цю "трубу" у європейців", — пояснив Лавров.

Крім того, Лавров заявив, що США нібито прагнуть посилити свій вплив і на транзит газу через територію України.

Нагадаємо, що як писало видання Spiegel, Федеральний суд Німеччини залишив під вартою підозрюваного у справі про підрив "Північних потоків" і зазначив, що вибухи, ймовірно, були організовані іноземною державою, з формулювань рішення випливає, що йдеться про Україну.

Також Spiegel писало, що план атаки схвалив тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а американська розвідка на ранньому етапі знала про підготовку і, за свідченнями джерел, не заперечувала проти неї.