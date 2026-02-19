Підрив "Північного потоку": Залужний схвалив диверсію, але не повідомив Зеленського, — ЗМІ

Український спецзагін у 2022 році підірвав газопроводи "Північний потік", однак Володимир Зеленський не був поінформований про цю операцію. Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel, план атаки схвалив тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а американська розвідка на ранньому етапі знала про підготовку і, за свідченнями джерел, не заперечувала проти неї.

Як йдеться в матеріалі видання Der Spiegel, після відбиття наступу Росії на Київ у 2022 році, в Подільському районі столиці відбулася зустріч українських фахівців з диверсійних операцій та представників ЦРУ США. Тоді ж українці запропонували план підірвати газопроводи, які транспортували мільярди кубометрів російського газу до Німеччини і фінансували війну Москви проти України. За даними видання, американські агенти нібито спершу виявляли прихильність до плану і обговорювали технічні деталі операції, але пізніше відмовилися від участі.

"Нібито відбулися й інші зустрічі між представниками ЦРУ та організаторами атак на газопроводи в Балтійському морі. За словами кількох українських джерел, американці знали про плани атак значно раніше, ніж це стало відомо публічно. Навесні 2022 року вони, за даними інсайдерів, принаймні виглядали для організаторів "Північного потоку" як прихильні слухачі та обмінювалися технічними деталями диверсійної операції", — зазначає автор.

Варто зауважити, що ЦРУ на запит Der Spiegel назвало матеріал "повністю неправильним" і відмовилося розповідати подробиці справи.

У серпні–вересні 2022 року українські диверсанти, керовані колишнім командос Сергієм К. та організатором атак Романом Червінським, підготували операцію "Diameter". Команда орендувала яхту "Андромеда" та за допомогою водолазів заклала військові вибухівки на дні Балтійського моря поблизу острова Борнхольм.

Вже 7 вересня сейсмографи у Швеції зафіксували потужні вибухи, врезультаті яких, три з чотирьох гілок "Північного потоку" були зруйновані, а на поверхні моря утворився газовий килим завширшки до 1000 метрів.

Федеральний суд Німеччини зазначив, що операція "з великою ймовірністю" контролювалася державою, тобто Україною. Як пише автор матеріалу, частково фінансування забезпечував приватний український інвестор.

За даними розслідування, зустрічі українських диверсантів із ЦРУ відбувалися регулярно, і на ранньому етапі американські агенти нібито сигналізували про підтримку, обговорювали технічні деталі та навіть могли сприяти фінансуванням плану. Лише пізніше, за даними джерел, ЦРУ змінило позицію і попередило українських командос не проводити операцію.

"За словами інсайдерів, операцію в Україні схвалив тодішній головнокомандувач Валерій Залужний, але не президент Володимир Зеленський. Президента про спецзагін не інформували", — йдеться в статті.

Загалом, як пише видання, Сергій К. входив у коло фахівця з прихованих операцій Романа Червінського, який після революції Майдану 2014 року працював у елітному підрозділі СБУ та пізніше у ГУР. Після повномасштабного вторгнення РФ Червінський і його команда знову об’єдналися для роботи у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також стало відомо, що у червні 2022 року нідерландська розвідка MIVD попередила ЦРУ та німецьку BND про підготовку атаки на "Північний потік". Тоді до цього німецькі спецслужби поставилися скептично.

"Німці поставилися скептично, зокрема через дату запланованої атаки. Коли повідомлення дійшло до Берліна, термін уже минув, але насправді операцію лише відклали", — зауважив автор.

