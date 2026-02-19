Подрыв "Северного потока": Залужный одобрил диверсию, но не уведомил Зеленского, — СМИ

Украинский спецотряд в 2022 году взорвал газопроводы "Северный поток", однако Владимир Зеленский не был проинформирован об этой операции. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, план атаки одобрил тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а американская разведка на раннем этапе знала о подготовке и, по свидетельствам источников, не возражала против нее.

Как говорится в материале издания Der Spiegel, после отражения наступления России на Киев в 2022 году, в Подольском районе столицы состоялась встреча украинских специалистов по диверсионным операциям и представителей ЦРУ США. Тогда же украинцы предложили план взорвать газопроводы, которые транспортировали миллиарды кубометров российского газа в Германию и финансировали войну Москвы против Украины. По данным издания, американские агенты якобы сначала проявляли благосклонность к плану и обсуждали технические детали операции, но позже отказались от участия.

"Якобы состоялись и другие встречи между представителями ЦРУ и организаторами атак на газопроводы в Балтийском море. По словам нескольких украинских источников, американцы знали о планах атак значительно раньше, чем это стало известно публично. Весной 2022 года они, по данным инсайдеров, по крайней мере выглядели для организаторов "Северного потока" как благосклонные слушатели и обменивались техническими деталями диверсионной операции", — отмечает автор.

Стоит заметить, что ЦРУ на запрос Der Spiegel назвало материал "полностью неправильным" и отказалось рассказывать подробности дела.

В августе-сентябре 2022 года украинские диверсанты, управляемые бывшим коммандос Сергеем К. и организатором атак Романом Червинским, подготовили операцию "Diameter". Команда арендовала яхту "Андромеда" и с помощью водолазов заложила военные взрывчатки на дне Балтийского моря вблизи острова Борнхольм.

Уже 7 сентября сейсмографы в Швеции зафиксировали мощные взрывы, в результате которых, три из четырех ветвей "Северного потока" были разрушены, а на поверхности моря образовался газовый ковер шириной до 1000 метров.

Федеральный суд Германии отметил, что операция "с большой вероятностью" контролировалась государством, то есть Украиной. Как пишет автор материала, частично финансирование обеспечивал частный украинский инвестор.

По данным расследования, встречи украинских диверсантов с ЦРУ происходили регулярно, и на раннем этапе американские агенты якобы сигнализировали о поддержке, обсуждали технические детали и даже могли способствовать финансированием плана. Лишь позже, по данным источников, ЦРУ изменило позицию и предупредило украинских коммандос не проводить операцию.

"По словам инсайдеров, операцию в Украине одобрил тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный, но не президент Владимир Зеленский. Президента о спецотряде не информировали", — говорится в статье.

В общем, как пишет издание, Сергей К. входил в круг специалиста по скрытым операциям Романа Червинского, который после революции Майдана 2014 года работал в элитном подразделении СБУ и позже в ГУР. После полномасштабного вторжения РФ Червинский и его команда снова объединились для работы в составе Сил специальных операций ВСУ.

Также стало известно, что в июне 2022 года нидерландская разведка MIVD предупредила ЦРУ и немецкую BND о подготовке атаки на "Северный поток". Тогда к этому немецкие спецслужбы отнеслись скептически.

"Немцы отнеслись скептически, в частности из-за даты запланированной атаки. Когда сообщение дошло до Берлина, срок уже прошел, но на самом деле операцию только отложили", — отметил автор.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что за подрывом "Северного потока" в 2022 году стояла группа украинских военных и водолазов, которые организовали и совершили диверсию, вероятно, под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Также Фокус писал, что Федеральный суд Германии впервые фактически возложил ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток" на Украину и оставил подозреваемого по делу под стражей.