США якобы хотят взять под контроль часть газопроводов "Северный поток", принадлежавших европейским компаниям. В России заявляют, что Вашингтон заинтересован в восстановлении инфраструктуры и стремится усилить свое влияние на поставки газа в Европу.

Как пишет российское издание "РИА Новости", об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RT India.

По словам Лаврова, американская сторона якобы рассматривает возможность восстановления "Северных потоков", три из четырех ниток которых были повреждены в результате взрывов. Он напомнил, что при президентстве Джо Байдена в США неоднократно заявляли, что эти газопроводы больше не будут функционировать.

"Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки" — два взорванных газопровода. При этом сами же американцы при президентстве Джо Байдена заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Теперь же они обвиняют украинцев в подрыве этих труб — из четырех ниток были повреждены три. И сейчас американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям", — заявил он.

Відео дня

В то же время глава российского МИД отметил, что теперь в Вашингтоне, по его словам, ответственность за подрыв трубопроводов возлагают на Украину. Также Лавров утверждает, что США заинтересованы в выкупе части газопроводов, принадлежавших европейским компаниям, причем за сумму, значительно ниже первоначальных инвестиций.

По его мнению, в случае реализации такого сценария Германия может вернуться к использованию российского газа через "Северный поток". В то же время, по его словам, условия и цены на поставки в таком случае будут определять уже не прямые договоренности между Россией и Германией, а американская сторона, если получит контроль над частью инфраструктуры.

"Если они это сделают, то заставит немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать: хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены уже не будут результатом договоренностей между поставщиком — Россией и Германией, а их будут диктовать американцы, которые выкупят эту "трубу" у европейцев", — пояснил Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что США якобы стремятся усилить свое влияние и на транзит газа через территорию Украины.

Напомним, что как писало издание Spiegel, Федеральный суд Германии оставил под стражей подозреваемого по делу о подрыве "Северных потоков" и отметил, что взрывы, вероятно, были организованы иностранным государством, из формулировок решения следует, что речь идет об Украине.

Также Spiegel писало, что план атаки одобрил тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а американская разведка на раннем этапе знала о подготовке и, по свидетельствам источников, не возражала против нее.