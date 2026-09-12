Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной: Лавров сделал заявление

Россия готова начать переговоры с Украиной. Однако даже во время их проведения Москва не планирует "замораживать" боевые действия.

Российская Федерация готова к переговорам с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает российское информагентство "ТАСС".

Однако даже во время диалога останавливать так называемую специальную военную операцию Москва не будет, заявил глава МИД РФ.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский для встречи с Путиным может приехать в Москву, предложил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Приглашение остается в силе", — прокомментировал Песков предложение Зеленского встретиться с Путиным на полях саммита G20 в США.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с Путиным, если глава Кремля в декабре будет присутствовать на встрече "Группы двадцати" в Маями.

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В конце января министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения вопросов оккупированных территорий и Запорожской атомной электростанции.

Однако помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву для встречи с главой Кремля.

Со своей стороны Зеленский категорически исключил возможность проведения встречи с Владимиром Путиным в любом российском городе.

В мае диктатор РФ подчеркивал, что готов к переговорам с Киевом в других странах. Главным условием встречи глава Кремля заявлял финальную фиксацию условий, согласованных сторонами.

Уже в июле Зеленский заявил, что российский лидер "физически боится" личной встречи с ним.