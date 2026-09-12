Росія готова сісти за стіл переговорів з Україною: Лавров зробив заяву

Росія готова розпочати переговори з Україною. Однак навіть під час їхнього проведення Москва не планує "заморожувати" бойові дії.

Російська Федерація готова до переговорів з Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров, повідомляє російське інформаційне агентство "ТАСС".

Однак навіть під час переговорів Москва не зупинятиме так звану спеціальну військову операцію, заявив глава МЗС РФ.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Путіним, — запропонував прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

"Запрошення залишається в силі", — прокоментував Пєсков пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на полях саміту G20 у США.

Зустріч Зеленського та Путіна

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський має намір поговорити з Путіним, якщо глава Кремля у грудні буде присутній на зустрічі "Групи двадцяти" в Маямі.

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Наприкінці січня міністр закордонних справ Андрій Сібіга заявляв, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним для обговорення питань щодо окупованих територій та Запорізької атомної електростанції.

Однак помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський має приїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля.

Зі свого боку Зеленський категорично виключив можливість проведення зустрічі з Володимиром Путіним у будь-якому російському місті.

У травні диктатор РФ наголошував, що готовий до переговорів із Києвом у інших країнах. Головною умовою зустрічі глава Кремля називав остаточне закріплення умов, узгоджених сторонами.

Ще в липні Зеленський заявив, що російський лідер "фізично боїться" особистої зустрічі з ним.